Jim Heimann. 20th Century Alcohol & Tobacco Ads ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 7. Februar 2018.

Jim Heimann. 20th Century Alcohol & Tobacco Ads: Der Tag geht, Johnnie Walker kommt. Vielleicht bringt er Jim Beam, Captain Morgan oder Herrn Heineken mit. Unter Freunden schmeckt die Lucky, Pall Mall oder Chesterfield noch mal so gut. Jahrzehntelang war es dem Menschen gar nicht möglich, ohne Zigarette und Alkohol zu entspannen oder gar cool auszusehen. Eine medizinische Erkenntnis, die die Werbebranche zu Höchstleistungen anspornte. Rückblick auf ein glückseliges Jahrhundert unschuldigen Mischkonsums.

Das ist schon Wahnsinn, was alles in Werbung gesteckt wurde, also in Werbung von Produkten, die offensichtlich nicht gut für uns sind, Zigaretten und Alkohol, wobei wer kann noch sagen in welchen Mengen etwas nicht gut für uns ist, sicherlich gibt es auch heute Dinge, die nicht gut für uns sind, wir aber dennoch konsumieren. Ich glaube auch nicht das weniger geraucht oder, sagen wir es offen, gesoffen wird, nur weil keine Werbung mehr gemacht wird. Ich für meinen Teil habe nur kurz geraucht und Alkoholiker bin ich auch nicht, obwohl in meiner Kindheit noch öffentlich für alles Werbung gemacht wurde. Aber das ist eine lange Diskussion, die man ewig fortführen könnte. Aber ich will euch ja sagen wie dies Buch ist, das ist wie gewohnt aus dem Verlag klasse. Die alte Werbung zu sehen, die man stellenweise noch aus seiner Kindheit kennt, oder noch älter macht einfach richtig Laune, auch wenn ich nun nicht das Bedürfniss habe eine zu Rauchen. Schaut unbedingt mal selbst rein, ihr werdet vieles wiederkennen.

8,5 von 10 Sprittpullen