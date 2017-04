Jillian Michaels – Schlank mit Baby: Zusammen mit Schwangerschaftsexpertin Andrea Orbeck hat Jillian drei Workouts entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse einer frisch gebackenen Mutter abgestimmt sind. Alle Übungen werden in unterschiedlichen Variationen gezeigt, damit sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene effektiv trainieren können. Und das Beste: Jede Übung dauert nur ca. 20 Minuten und ist damit optimal für den engen Zeitplan von Müttern geeignet. Mit dem Oberkörpertraining werden Brust und Rücken gestärkt. Das Workout für die untere Körperhälfte sorgt für einen knackigen Po und straffe Oberschenkel. Abgerundet wird das Programm mit einem Core-Strength-Training.

Das ist jetzt die erste DVD, die ich gesehen habe, die gezielt auf den Oberkörper geht, also für schwangere, bzw. für Mütter die gerade ihr Kind bekommen haben geeignet ist. Mütter werden wissen, dass die Zeit nach der Geburt, was den eigenen Körper angeht anstrengend ist. Lässt man das schleifen bedeutet das Folgen, die so schnell nicht korrigiert werden können, da setzt diese DVD an, perfekt abgestimmte Übungen für euren Körper um eben alles wieder so in Form zu bringen wie es vor der Schwangerschaft war, vielleicht sogar noch besser, schaut also einfach selbst mal rein.

