Jetzt geht’s richtig los! von KLUBBB3: Was im letzten Jahr von den drei Freunden Florian Silbereisen (Deutschland), Jan Smit (Niederlande) und Christoff (Belgien) gestartet wurde, hat sich zu einem der erfolgreichsten Schlager-Acts des Jahres entwickelt. Und diejenigen, die dachten, der im Jahr 2016 entfachte Schlagerboom sei eine Modeerscheinung, werden nun ausdrücklich gewarnt, denn: Jetzt geht´s richtig los! Ihr neues Album „Jetzt geht’s richtig los!“ schließt konzeptionell nahtlos an das erste an. Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Flippers-Hit-Komponist Uwe Busse und der derzeit wahrscheinlich erfolgreichste Schlager-Texter Tobias Reitz liefern dafür wieder kompromisslose Schlager. Als erste Single erschien “Jetzt erst recht!” – eine motivierende Partyhymne zum Mitsingen und Mitfeiern!

Ich bin jetzt nicht der allergrößte Schlagermusik-Fan und es gibt auch nur echt sehr wenig was ich überhaupt hören mag, am liebsten irgendwie Schlager aus meiner Jugend, was so Wolfgang Petry wäre um mal ein Beispiel zu nennen. Das es KLUBBB3 gibt war mir bekannt, ich hatte die drei Jungs aber nicht so auf dem Schirm. Florian Silbereisen kennt man natürlich, aber auch ihn habe ich nie wirklich singen gehört, die Shows die er so macht sind nicht wirklich mein Geschmack. Ich habe die CD also als Anlass genommen da mal reinzuhören und war positiv überrascht.

Zwar ist das Album mit lediglich 12 Tracks etwas dünn, dafür hören sich die Lieder aber gut an. Nicht so ein übertriebener Mallorca Sound, wie man ihn von vielen anderen Schlagersängern kennt, sondern schon noch irgendwie originaler am Schlager. Das ist auch die große Stärke, die Musik, die mich bei einigen Tracks schon ein Stück weit begeistert hat. Die Texte waren ehrlich gesagt nicht so mein Fall, aber das ist ja ebenso Geschmackssache. So insgesamt fand ich das Album gut und würde euch empfehlen einfach selbst mal reinzuhören, mir hat der Track Jetzt erst recht! am besten gefallen, vor allem der Anfang.