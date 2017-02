Jesus von Nazareth: 3 Bde., Ausgabe gebunden mit Schutzumschlag: „Zu diesem Werk bin ich lange innerlich unterwegs gewesen.“ Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. Das Werk „Jesus von Nazareth“ hat auf der ganzen Welt Millionen Menschen zur Auseinandersetzung mit ihrem Glauben gebracht. Niemals zuvor hat ein Papst so sehr Einblick in sein eigenes Suchen nach Gott gegeben. Er lässt auf bewegende Weise teilhaben an seiner begründeten Überzeugung: Die Botschaft der Evangelien von Jesus als dem Sohn Gottes, von Auferstehung und Erlösung ist verlässlich. Diese Ausgabe enthält alle drei Bände: Prolog (Die Kindheitsgeschichten), Band I (Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung) und Band II (Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung).

Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich kein Theologe bin, auch bin ich nicht wirklich gläubig, dennoch war ich gespannt was Joseph Ratzinger/Benedikt XVI auf seiner Suche erlebt hat und ich denke ich habe die Kernaussage verstanden. Vielleicht nicht so wie ein Theologe sie verstehen würde, aber das Buch bzw. die Bücher sind ja auch nicht nur für Theologen gedacht, wie es schon im Vorwort steht. Allerdings muss ich schon sagen, dass es manches Mal etwas schwer war zu lesen, ich habe bisher auch nur einen Band durch, weil es wie gesagt, nicht so einfach ist, dennoch war ich ein Stück weit begeistert und muss dies natürlich mit euch teilen. Es ist spannend was Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. zu sagen hat, ohne etwas zu bewerten, sehr authentisch geschrieben und einen Blick daher auf jeden Fall wert.