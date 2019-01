Jerry Lewis – Seine besten Filme ist eine Box it Jerry Lewis Filmen von Great Movies aus dem Jahr 2015.

Jerry Lewis – Seine besten Filme: 6 Filme mit mehr als 541 Minuten Laufzeit

Krach mit der Kompanie

Der Regimentstrottel

Alle Mann von Deck

Das Mondkalb

Besuch vom kleinen Planeten

An einem Freitagabend

Normalerweise findet man in solchen Boxen immer nicht gerade die besten Filme der jeweiligen Darsteller. Auch Jerry Lewis hat wesentlich bessere Filme gemacht als die, die hier auf den beiden DVDs zu finden sind, aber diese Filme sind nicht schlecht. Ich habe bei fast allen herzhaft gelacht. Einige sind etwas unbekannter, ich kannte also nicht alle obwohl ich ein großer Fan bin. Überrascht war ich von dem Film An einem Freitagabend, der ganz untypisch für Jerry Lewis Filme ist, weil dieser ein sehr ernstes Thema hat und Jerry Lewis hier in einer Charakterrolle zu sehen ist. Das ist ungewöhnlich, aber spannend. Der Film hat mich zwar insgesamt nicht vom Hocker gerissen, dennoch fand ich ihn in seiner Rolle hervorragend. Man kann diese Box also bedenkenlos kaufen und bekommt 6 anständige Filme.

7,5 von 10 Trotteln an Deck