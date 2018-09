Jena: Stadtführer ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 10. Juli 2018.

9 Bewertungen Jena: Stadtführer Brigitt Hellmann;Doris Weilandt

Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

Auflage Nr. 3 (10.07.2018)

Taschenbuch: 120 Seiten

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Jena: Stadtführer: Der Stadtführer zu Jena führt kompetent durch die Stadt und ihre Geschichte mit Persönlichkeiten wie Goethe, Schiller, Humboldt, Zeiss und Abbe, spart aber auch die Gegenwart mit dem modernsten Planetarium weltweit, einer lebendigen Gastronomie und Einkaufsszene und Ausflugsempfehlungen für die nähere Region nicht aus.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Mitteldeutscher Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf Jena, denn die Region in der ehemaligen DDR interessiert mich schon länger. Alleine schon wegen dem Unternehmen Carl Zeiss, aber auch den Fußball Verein fand ich schon immer interessant, diese Dinge würde ich mir da gerne anschauen und nachdem ich nun in diesen kleinen Reiseführer geschaut habe, habe ich gemerkt, Jena hat noch viel mehr zu bieten. Daher meine klare Empfehlung: Wer Jena besuchen möchte, sollte sich diesen Reiseführer zulegen und seinen Besuch damit genau planen.

8,0 von 10 wunderbaren Urlaubsorten