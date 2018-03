Java programmieren lernen für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH in der Auflage: 2 vom 14. Februar 2018.

Java programmieren lernen für Dummies Barry A. Burd

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 2 (14.02.2018)

Taschenbuch: 512 Seiten

Java programmieren lernen für Dummies: Steigen Sie mit diesem Buch in die Welt des Programmierens ein und zwar mit der beliebten Programmiersprache Java! Schritt für Schritt werden Sie mit den Grundlagen, wie zum Beispiel Variablen, Schleifen und objektorientierter Programmierung, vertraut gemacht, probieren viele anschauliche Beispiele aus und schreiben Ihr erstes eigenes Programm. Dieses Buch steht Ihnen bei allen Herausforderungen jederzeit mit hilfreichen Tipps und Lösungsvorschlägen zur Seite, sodass Sie auf Ihrem Weg zum Programmierer optimal gerüstet sind! Mit den Programmbeispielen zum Herunterladen können Sie das Gelernte direkt ausprobieren.

So ein klein wenig Java kann ich ja schon, allerdings bin ich eher Hobby-Programmierer und habe mir das Buch nur besorgt um mein Wissen wieder etwas aufzufrischen. Dazu dient es, kurz gesagt, sehr gut. Aber ich denke vielmehr ist es was für blutige Anfänger, die einmal reinschnuppern wollen in Java, die ein erstes Programm schreiben wollen, die sich grundsätzlich für Programmiersprachen interessieren. Dann ist das Buch wirklich Gold wert. Wenn man bereits Java kann, dann findet man wenig Neues, das Buch geht dabei auch nicht wirklich ins Detail, sondern kratzt eben an der Oberfläche. In einem perfekten Maß für Neulinge. Viel Spaß beim Programmieren.

8,0 von 10 Java Neulingen