Jamie Hewlett ist ein Comiczeichner und in diesem Buch zeigt er seine besten Comics. Das Buch stammt aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Jamie Hewlett: Vom legendären Tank Girl über die virtuelle Band Gorillaz und eine chinesische Popoper bis zu einer Ausstellung von Drucken in der Londoner Saatchi Gallery in 2015 – mit seinen referenzreichen Arbeiten zählt Jamie Hewlett zu den innovativsten, originellsten und umtriebigsten Akteuren der zeitgenössischen Popkultur. Dieser Band, Hewletts erste Monografie, zeigt mehr als 400 Arbeiten des britischen Künstlers.

Die Tank Girl Comics kannte ich, allerdings muss ich ehrlich sein und zugeben, dass ich Jamie Hewlett als Comickünstler nicht kannte, der Name war mir also neu und ich bekam diese Tage dieses Buch, in das ich einmal reinschauen sollte. Ich bin richtig begeistert, wie gesagt, das Tank Girl kannte ich, die anderen Sachen nicht. Am besten war allerdings eine Doppelseite mit Hitler als Fashion Student, der sich seine eigene NSDAP Flagge näht. Ich habe was geheult vor lachen, das war so klasse gezeichnet und so witzig zugleich. Solche Zeichnungen gibt es aber viele von Jamie Hewlett, also nicht über Hitler, sondern Zeichnungen die so unendlich kreativ sind, oder witzig sind, oder auch beides. Wer Jamie Hewlett kennt für den ist dieser Band, den es nicht besser geben kann, ein absoluter Pflichtkauf. Wer ihn, wie ich, nicht kennt, der sollte sich seine Arbeiten mal anschauen, ich bin sehr beeindruckt und kann dies Buch gar nicht aus der Hand legen.

9,5 von 10 Fashion Nazis