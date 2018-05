Jackfruit: Die neue pflanzliche Alternative zu Fleisch ist ein Buch von Hans-Nietsch-Verlag OHG vom 14. Mai 2018.

Jackfruit: Die neue pflanzliche Alternative zu Fleisch:Kennen Sie die größte Baumfrucht der Welt? Es ist die Jackfruit, die ursprünglich aus Indien stammt und sich von dort über Asien, Afrika und Südamerika ausbreitete. Heute ist sie auch in den USA ein Trend, denn sie passt perfekt in die moderne bewusste Ernährung. Der Clou ist: Wird sie unreif geerntet, erinnern ihr milder Geschmack und die Konsistenz ihres Fruchtfleisches an Geflügelfleisch. Diese Frucht ist äußerst gut verträglich und damit ideal für alle, die zu Nahrungsunverträglichkeiten neigen. Ihr hoher Ballaststoffgehalt führt zu einem guten Sättigungsgefühl, gleichzeitig enthält sie so wenig Kalorien, dass auch Figurbewusste sie bedenkenlos genießen können. Und das Beste: Die Zubereitung ist kinderleicht. Egal, ob als Zutat für Gulasch, Hamburger, Eintopf, Spaghetti Bolognese – die Gerichte gelingen immer.

Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß was eine Jackfruit ist, bzw. es vor diesem Buch nicht wusste. Deshalb hatte mich das Thema interessiert und nun, nachdem ich es durch habe, bin ich richtig begeistert. Die Jackfruit ist eine Frucht aus vornehmlich Indien. Man kann sie zb, unreif ernten, dann schmeckt die Frucht nach Fleisch, Wahnsinn oder? Noch viel wahnsinniger ist dies Buch mit den Infos zum Anfang und den Rezepten am Ende. Da sind leckere Sachen dabei und teilweise richtig lecker. Ich habe mir nun ein paar Dosen Jackfruit bestellt und will es unbedingt mal probieren, macht es doch auch einfach mal, immer mal was Neues.

8,0 von 10 leckeren Früchten