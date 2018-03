Ja, ich grill!: 70 Rezepte zum Niederknien. Mit Craft-Beer-Guide ist ein Buch aus dem Verlag Edition Michael Fischer vom 20. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 6.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ja, ich grill!: 70 Rezepte zum Niederknien. Mit Craft-Beer-Guide: Ja, ich grill! 70 geniale Grillrezepte für Fisch, Fleisch, Gemüse und Beilagen lassen für Grillmeister und alle, die es werden wollen, keine Wünsche offen. Ob Chicken Tandoori Style, Spanferkelschulter, Surf & Turf oder T-Bone-Steak mit Tomaten-Relish, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Im kompakten Grundlagenteil erfährt man alles Wichtige zum Grillen, Smoken und Räuchern – mit Warenkunde und Profihacks. Als unschlagbares Extra enthält das Buch einen Craft-Beer-Guide und Bierempfehlungen zu jedem Rezept. Hochgenuss vom Grill – die Saison kann beginnen!

Ich bin ja Fleischliebhaber in all seinen Varianten und die, also die Varianten, gibt es in diesem Buch sehr eindrucksvoll zu sehen. Wenn man nur die Bilder der Steaks sieht, dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen, einfach herrlich. Die Rezepte sind wirklich gut und hochwertig präsentiert, dazu immer auch eine Empfehlung für das dazu passende Bier, das bietet ein tolles Gefühl beim Essen, ich freue mich schon den Grill bald auszupacken, am Wochenende solls ja auch schon wieder wärmer werden.

Wem das zu viel ist, dem kann ich auch vegane und vegetarische Rezepte empfehlen.

8,5 von 10 leckeren Rezepten