It’s a Heartache ist ein Bestof Album von Bonnie Tyler und Laserlight Digital (Delta Music) aus dem Jahr 2017.

It’s a Heartache von Bonnie Tyler: It’s a Heartache von Bonnie Tyler ist ein Bestof Album mit Neuaufnahmen ihrer größten Hits, im Grunde genau das worauf ein Fan gewartet hat, denn seien wir ehrlich. Stimmen verändern sich und Bonnie Tyler hört sich heute nicht mehr so an wie früher als die allermeisten ihrer großen Hits entstanden sind. Ich finde sie hört sich jetzt noch markanter an mit ihrer Stimme. Aber hört einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr, ich glaube jeder kann fast jedes Lied sowieso auswendig mitsingen, viel Spaß beim Hören.

7,5 von 10 Stimmwundern