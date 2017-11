It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper & Beyond ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper & Beyond: Am 1. Juni 1967 veröffentlichten die Beatles ihr bahnbrechendes Studioalbum „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, das als eines der wichtigsten Rock&Roll-Alben gilt, das je gemacht wurde. Diese Dokumentation widmet sich jenen zwölf Monaten (von August 1966 bis August 1967), die als die entscheidenden in der Karriere der Fab Four gelten. Innerhalb dieses einen Jahres entwickelten sich die Beatles von der weltweit führenden Tour-Band zu den innovativsten Musikkünstlern der Welt und setzten auch im Studio völlig neue Maßstäbe.

Ich bin 1979 geboren, da waren die Beatles schon lange getrennt, aber wie es so ist mit riesigen Erfolgen, hallen diese nach und so bekam ich viel in meiner Kindheit mit, es wurden ständig irgendwelche Lieder gespielt und mein Dad war großer Fan der Band. Daher fand ich es besonders spannend diese DVD jetzt entdeckt zu haben, die ein Jahr in der Bandgeschichte zeigt, bei dem die Beatles sehr vieles verändert haben, sehr vieles neues erfunden haben, was man damals noch nicht so gemacht hat und was bis heute noch Bestand hat. Ein Beispiel dafür ist es lange an einem Album zu sitzen. Das war früher nicht so, heute kennt man das, dass ein Künstler alle paar Jahre ein Album herausbringt und daraus Single Versionen auskoppelt. Die Vorreiter für diese Idee waren die Beatles wie diese Dokumentation, neben vielen anderen interessanten Dingen, zeigt. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

7,5 von 10 Teeniebands