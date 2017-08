Ist das Leben nicht schön? ist ein Film mit James Stewart und Donna Reed von RKO Pictures aus dem Jahr 1946.

Ist das Leben nicht schön?: Weihnachtsabend in der Kleinstadt Bedford Falls. Ein gewisser George Bailey wünscht sich, er wäre nie geboren. Lebensmüde wie er ist, ist er drauf und dran Selbstmord zu begehen. Der Fall wird dem Himmel gemeldet. Sofort wird eine „Rettungsaktion“ gestartet. Clarence, der diensthabende Engel, der sich noch seine Flügel verdienen muß, soll ihm helfen und wird über Georges Probleme informiert. Doch Clarence hat seine Mühe mit George, dem Leiter der kleinen, vom Vater geerbten Bausparkasse. Gegen den Widerstand des reichen Mr. Potter hatte der menschenliebende George Häuser für besonders bedürftige Familien finanziert. Als durch ein Missgeschick der zur Einzahlung bestimmte Geldbetrag von 8.000 Dollar verloren geht und in die Hände von Mr. Potter gerät, sinnt dieser auf Rache. Eine Buchprüfung steht ins Haus, und George droht wegen Veruntreuung uns Gefängnis zu kommen. Da taucht Engel Clarence in Gestalt eines älteren Herren auf und versucht, George wieder neuen Lebensmut zu geben.

In meiner Freizeit habe ich nun angefangen mit die besten Filme aller Zeiten, zumindest laut IMDb Top 250, anzuschauen. Die meisten kenne ich schon, aber vieles eben auch noch nicht, genau wie Ist das Leben nicht schön? Den Film wollte ich so lange schon schauen, jetzt habe ich ihn auf SKY entdeckt und musste ihn dann sofort anschauen.

Ein klasse Film, dem man zwar deutlich das Alter anmerkt, dessen Story aber immernoch total schön ist, denn man sollte sich immer mal Gedanken machen ob, egal wie das eigene Leben verläuft, nicht andere uns doch mehr brauchen als wir denken. Vielleicht ist das auch der Sinn des Lebens, für andere da zu sein? Die Fragen werden wir wohl nicht mehr klären, aber ganz klar kann ich euch empfehlen diesen Film anzuschauen, es lohnt sich sehr. Zwar passt er eher zur Weihnachtszeit, aber wenn ihr SKY habt, dann schaut einfach jetzt mal rein.

9,0 von 10 Engeln mit Flügeln