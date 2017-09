Ist das ein Witz? Kommt ein Kind zum Arzt …: Vol. 4 – Witze für die ganze Familie ist ein Witze-Hörbuch von der Hörverlag aus dem Jahr 2017.

Ist das ein Witz? Kommt ein Kind zum Arzt …: Vol. 4: Wie heißt das Reh mit Vornamen? – Kartoffelpü! Das finden Sie nicht komisch? Dann fragen Sie mal Kinder! Sie entdecken bereits im Vorschulalter ihren Sinn für Humor, für Reime, Doppelbedeutungen und Witze – und hören am liebsten gar nicht mehr auf, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen…

Eckart von Hirschhausen finde ich ganz unterhaltsam, er hat einen schönen Humor, genau wie Ralph Caspers, er ist einer von den Menschen, denen man stundenlang zuhören kann. Beide führen hier durchs Programm, die Witze werden aber überwiegend von Kindern erzählt. Daher ist die CD auch eher für Kinder geeignet, denn wirklich witzig sind die allermeisten Witze nicht, es sind eher kurze stumpfe und das witzige dabei ist wie Kinder sie erzählen, besonders dann, wenn sie so hastig dabei sind.

Von der Machart her war ich etwas enttäuscht, man merkte schon die Schnitte, die haben sich nicht so gut angefühlt, außerdem wurde ein Kind auf der Bühne verarscht, das fand ich ebenfalls nicht okay. Das Kind wird es nicht gemerkt haben, aber ich denke so etwas macht man trotzdem nicht, ein Kind vorführen. So bleibe ich mit geteilter Meinung zurück, am besten ihr hört selbst mal rein oder lasst eure Kinder reinhören, die werden ganz sicher ihren Spaß dabei haben.

6,5 von 10 lustigen Witzen