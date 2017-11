Isi durch die Schwangerschaft: Erfahrungen & Erlebnisse einer jungen Mutter ist ein Buch von Community Editions aus dem Jahr 2017.

Isi durch die Schwangerschaft: Das erste Kind ist nicht nur ein unglaubliches Wunder, sondern jetzt beginnt auch die Zeit der Fragen. Egal, ob du planst, schwanger zu werden, oder dein Schwangerschaftstest schon positiv ist: Alles verändert sich. Plötzlich geht dir so vieles durch den Kopf. Was gibt es für Schwangerschaftsanzeichen? Wie sage ich es meiner Familie und meinem Partner? Gehört Morgenübelkeit zwangsläufig dazu? Was darf ich ab jetzt nicht mehr essen? Was passiert da eigentlich in meinem Bauch? Was gehört in die Kliniktasche und wo soll ich entbinden? Brauche ich eine Hebamme? Und was passiert nach der Geburt?

Als ich die Tage dieses Buch sah dachte ich mir das ist doch die von YouTube. Und ja, sie ist es Isabeu, sicher kennt der ein oder andere von euch ihren YouTube Kanal, der mittlerweile fast 500.000 Zuschauer umfasst. Dort erzählt die junge Mutter von ihren Kindern und Schwangerschaften. Selbst ich als Mann, der keine Kinder hat finde das interessant, was Frauen in der Zeit alles so erleben. Dies Buch ist sozusagen eine Zusammenfassung ihrer Schwangerschaft mit allem was es so zu beachten gibt. Wer also nicht Stundenlang Videos schauen möchte auf ihrem Kanal, wobei ich das auch empfehlen kann, der sollte in dieses Buch reinschauen, da werden alle Fragen, die man zu seiner Schwangerschaft hat geklärt und man hat danach das Gefühl besser bescheid zu wissen. Isabeu schafft das auf eine sehr authentische und sympathische Weise zu begeistern, lasst euch anstecken, schaut selbst mal in dieses Buch hinein.

7,0 von 10 Schwangerschaften