Intervallfasten. Mit stundenweisen Essenspausen nachhaltig schlank: Gesund leben, Gewicht verlieren? Die Lösung liegt auf der Hand: Essenspausen und Kurzzeitfasten für Gesundheit, Wohlfühlgewicht und einen funktionierenden Stoffwechsel das A und O. Schließlich ist der Mensch seit Urzeiten darauf programmiert. Je nach Vorliebe kann beim Intervallfasten zwischen längeren Essenspausen jeden Tag oder einzelnen Fastentage pro Woche gewählt werden. Und das Gute: In der restlichen Zeit dürfen Sie essen, worauf Sie Lust haben.

Wo soll ich nur anfangen, ich will so viel loswerden gerade. Fasten kennt wohl jeder, Fasten ist gesund, das ist bekannt, man reinigt seinen Körper wohl damit, ich hatte davon bisher nicht die größte Ahnung, daher wollte ich dies Buch auch mal lesen. Was aber bekannt ist, dass Fasten eben länger dauert, man also einige Tage nur trinkt und da auch nicht alles. Macht kurzes fasten Sinn? Meines Erachtens macht das zwar Sinn, hat aber im Grunde mit dem Fasten welches wir kennen nichts mehr zu tun, es ist dann einfach kurzzeitiges hungern. Wir reden hier von Zeiten wie 2, 18 oder bis zu 32 Stunden. Es ist dann nichts verwunderliches, dass wenn man alle paar Tage 24 Stunden nichts isst, abnimmt. Aber ist das eine natürliche Ernährung? Ich weiß nicht ob das gesund ist, ich bin kein Mediziner und das nur von einer Seite zu lesen überzeugt mich auch nie. Ich meine um wirklich nachhaltig abzunehmen ist dies wohl der falsche Weg, da hilft nur ein konsequentes umstellen der Ernährung und viel Bewegung. Aber das Buch hat einen guten Ansatz und am Ende eine Menge leckerer Rezepte für Suppen, ich liebe ja Suppen. Von daher war das Buch insgesamt für mich noch in Ordnung.