Insterburg & Co – Das Beste aus der Kunst des höheren Blödelns ist ein BestOf von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2018.

Insterburg & Co – Das Beste aus der Kunst des höheren Blödelns: Mit den beiden Frontmännern Karl Dall und Ingo Insterburg erlangte das legendäre Musik-Comedy-Quartett Insterburg & Co in den 60ern und 70ern mit ihrer „Kunst des höheren Blödelns“ Kultstatus mit einem bis dahin in Deutschland unbekannten Nonsens-Humor. Schräge Typen, die auf schrägen Instrumenten schräge Musik mit schrägen Texten spielten. Zwischen komischen Musikstücken gab es spontane Stand-up-Comedy – und zwar lange bevor es diesen Begriff in Deutschland überhaupt gab. Dabei nahmen sich die so genannten „Blödelbarden“ vorrangig gegenseitig auf die Schippe.

Ingo Insterburg ist vor einigen Wochen erst verstorben, das fand ich so traurig, denn ich war immer großer Fan dieser Gruppe, wenn es auch nicht so ganz meine Zeit war. Ich fand den Humor so toll und habe mir vieles im Fernsehen angeschaut. Besonders Ingo Insterburg hat einen tollen Humor, vor einigen Jahren durfte ich mal ein Interview mit ihm machen, das hatte mich richtig begeistert. Als ich also dann diese DVD gesehen habe musste ich zuschlagen. Man bekommt hier die besten Auftritte aus dem Musikladen und vor allem den letzten Auftritt zusammen mit Karl Dall von 2005. Das war mein persönliches Highlight und ich habe vielleicht gelacht. Ich kann das absolut empfehlen, hier müsst ihr unbedingt reinschauen.

10 von 10 grandiosen Komikern