Inspiration Watercolor: Über 100 kreative Ideen mit Wasserfarbe und Papier ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 9. Januar 2018.

Inspiration Watercolor: Lassen Sie sich von über 100 vielfältigen und modernen Kunstwerken in Aquarelltechnik faszinieren und inspirieren! Im Titel „Inspiration Watercolor“ werden Tusche, Kugelschreiber und Marker zusammen mit Aquarell genutzt, um spannende Bilder zu malen und zu zeigen, wie individuell die Herangehensweise der Künstler an ähnliche Objekte und Stile ist. Schauen Sie den Profis über die Schulter und eignen Sie sich Tricks und Techniken erfahrener Künstler an. Die perfekte Anregung für jeden, der gern illustriert, malt oder zeichnet.

Wer gerne Aquarell malt und noch Anfänger ist sollte sich dieses Buch unbedingt zulegen, denn man bekommt hier nicht nur eine Inspiration von Dingen die möglich sind, sondern auch immer hilfreiche Tipps und Tricks, wie man verschiedene Techniken anwendet. Man lernt als Anfänger also eine ganze Menge. Als Fortgeschrittener kann man sich in diesem Buch aber auch einige neue Ideen holen, von daher auch in die Richtung eine Empfehlung.

8,0 von 10 nützlichen Tipps