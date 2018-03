Inspector Barnaby: Fan-Favoriten ist eine Serie mit u.a. John Nettles, Neil Dudgeon und Daniel Casey aus dem Jahr 2018.

Inspector Barnaby: Fan-Favoriten [10 DVDs] Edel Germany GmbH (02.03.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 952 Minuten

John Nettles, Neil Dudgeon, Daniel Casey, John Hopkins, Jason Hughes

Englisch, Deutsch

Letzte Aktualisierung am 5.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Inspector Barnaby: Fan-Favoriten: Die erfolgreiche britische Kult-Krimiserie Inspector Barnaby, die auf den preisgekrönten Romanen der Bestsellerautorin Caroline Graham basiert, begeistert schon seit über 20 Jahren ihre Fans. Höchste Zeit also, dem Erfolgsgeheimnis auf den Grund zu gehen. Warum ist Inspector Barnaby so ein Fan-Magnet? Liegt es an der einmaligen Verbindung aus Spannung und Humor, mit der es den Chefermittlern Tom Barnaby (John Nettles) und später seinem Cousin John Barnaby (Neil Dudgeon) auf charmant-skurrile Weise gelingt, die spannenden und außergewöhnlichen Mordfälle in der fiktiven Grafschaft Midsomer zu lösen? Welches sind die beliebtesten Folgen und was macht diese so besonders? Zusammen mit Deutschlands größter Krimi-Community KrimiKollegen haben wir uns auf Spurensuche begeben…

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Jetzt schaue ich Barnaby schon ziemlich lang und erinnere mich immer gerne an so manche Spitzfindigkeiten zurück wie etwa„Wie viele Verdächtige gibt es“ … „Auch nur 100“, herrlich Stumpf und schöner Humor. Barnaby ist hier so ein Mix aus ein klein wenig Columbo, Kojak und einem Tatort-Kommissar. Seit 1997 gibt es diese Film-Krimi-Serie, die seit 2005 im ZDF ausgestrahlt wird. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Filme bis vor einigen Monaten zwar vom Namen her kannte, aber nie vorher gesehen habe. Was Krimis angeht, die aus England kommen, bin ich so ein wenig vorsichtig, ich bin ja kein großer Fan englischer Serien. Dennoch habe ich mich an Barnaby getraut und muss sagen: Ich bin ein kleiner Fan. Sehr gut gemachte Krimis, die wenn man zb. Tatort mag auch mögen wird. Barnaby ist mehr als nur einen Blick wert. Jetzt gibt es die besten Folgen in einer Sammlung.

Tod in Badger’s Drift (The Killings at Badger’s Drift) aus Vol. 1

Treu bis in den Tod (Faithful unto Death) aus Vol. 9

Der Mistgabel-Mörder (Judgement Day) aus Vol. 2

Glockenschlag zum Mord (Ring out your Dead) aus Vol. 4

Die Blumen des Bösen (Orchis Fatalis) aus Vol. 15

Tief unter der Erde (Hidden Depths) aus Vol. 16

Mord mit Groove (The Axeman Cometh) aus Vol. 8

Köpfen ist auch keine Lösung (The Sword of Guillaume) aus Vol. 19

Das Biest muss sterben (The Night of the Stag) aus Vol. 22

Barnaby muss reisen (The Killings of Copenhagen) aus Vol. 25

8,5 von 10 Ermittlern