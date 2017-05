Insel-Krimi 01: Die Toten von Juist: Mit nordischem Charme und Witz begeben sich der Borkumer Hauptkommissar Arne Brekewoldt und die Juister Kinderärztin Nele Röwekamp auf die Spur des Verbrechens. Am Ufer der Nordseeinsel Juist wird eine Flaschenpost angespült. Die Kinderärztin Nele Röwekamp und ihre Nichte staunen nicht schlecht, als sie darin das Auge eines Menschen finden. Ein Kommissar von der Nachbarinsel Borkum soll den Fall untersuchen und geht schließlich gemeinsam mit Nele auf Spurensuche. Wie es scheint, treibt im niedersächsischen Wattenmeer ein Serienmörder sein Unwesen. Und er hat bereits sein nächstes Opfer im Visier!

Ich wohne ja an der Nordseeküste und kenne die Inseln natürlich, daher hat das für mich einen heimatlichen Charme und ich hatte, kurz gesagt, eine Menge Freude mit diesem Hörspiel. Ich fand es mehr oder weniger authentisch, zumindest die Handlung, die Story letztendlich vielleicht nicht so wirklich, aber der Weg zum Ende war ziemlich gut und, wie gesagt, authentisch. Die Protagonisten waren dabei mehr als gelungen, das Zusammenspiel zwischen Ärztin und Polizist hat mir gefallen, beinahe wie ein guter Tatort. Ich weiß nicht wie das bei denen unter euch ankommt, die hier nicht in der Region wohnen, aber ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge.