Nach der Enthüllung von Black Canary für Injustice 2 haben Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment heute ein Walkthrough-Video veröffentlicht, in dem viele weitere Facetten der neuen Kämpferin gezeigt werden. Auf diese Weise lernen die Spieler das Können und die Tricks dieser Martial Arts-Expertin im Nahkampf sowie ihren „Canary Cry“ kennen.

Das bei den preisgekrönten NetherRealm Studios in Entwicklung befindliche Injustice 2 bietet einen riesigen Kader an DC-Superhelden und -Superschurken, der es den Spielern gestattet, die ultimative Version ihrer liebsten DC-Charaktere zu erschaffen und ihre Kräfte aufzubauen. Das Spiel ist ab 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Weitere Informationen zum Spiel und Möglichkeiten zur Vorbestellung gibt es auf www.injustice.com und www.facebook.com/injusticegameDE/