Ingeborg Bachmann ist ein Buch aus dem Tectum Wissenschaftsverlag vom 11. Juni 2019.

Ingeborg Bachmann Karl Ivan Solibakke

Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag

Auflage Nr. 1 (11.06.2019)

Taschenbuch: 252 Seiten

Ingeborg Bachmann: Der Literatur kompakt-Band bietet eine systematische Einführung in das Leben und Werk Ingeborg Bachmanns, einer der Ausnahmefiguren in der deutschsprachigen Literaturszene während der 50er- und 60er-Jahre.

Für die österreichische Autorin kam der Literatur nach 1945 die Aufgabe zu, im neuen europäischen Ländergeflecht ein friedliebendes Kulturverständnis vorzubereiten. In ihren Gedichten und Prosaschriften bemühte sie sich – als Konsequenz der beiden Weltkriege und der nationalsozialistischen Judenvernichtung – um eine vom politischen Missbrauch gereinigte Sprache und um Restitution der Wahrheit. Insofern war ihr die Rückbesinnung auf gesellschaftliche Werte ein besonderes Anliegen. Hand in Hand ging diese mit Kritik an den Missverhältnissen, die während der Jahre des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders herrschten.

Dieses Buch stellt nicht nur die Geschichte zu Ingeborg Bachmann dar, sondern beinhaltet auch noch vielen von ihren Gedichten. Eine großartige Frau und noch eine großartigere Künstlerin. Genau deswegen kann ich euch dieses kleine aber vielsagende Buch sehr empfehlen.

8,0 von 10 wunderbaren Gedichten