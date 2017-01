Industrie Gigant 2 HD Remake: Wirtschaftsaufschwünge, Börsencrashs, Ölkrisen, Aufschwünge, Triumpfe … jetzt haben Sie die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Supermacht zu werden! Starten Sie im Jahr 1900 mit wenig Geld aber großen Ambitionen und errichten Sie durch kluge Entscheidungen ein riesiges Finanzimperium. Treffen Sie stets die richtige Wahl, wo Sie die besten Rohstoffe beziehen, wo Sie Produkte verkaufen und wie Sie sie am effizientesten transportieren. Meistere die Vielfalt der unterschiedlichen Branchen. Je härter du arbeitest, desto größer wird dein Erfolg sein.

Setze zahlreiche Rohstoffe geschickt und mit Bedacht ein und erzeuge so rentable Produkte, mit denen du den Grundstein für dein Unternehmen legen kannst. Du erhältst zusätzliche Produkte und Transportmittel entsprechend deren realer Vorbilder. Sie haben die Wahl, ob Sie als kleiner Obstbauer mit einem kleinen Obstgarten beginnen und als größter Lebensmittelfabrikant in Rente gehen oder ob Sie in einem multinationalen Konglomerat mit einer großen Anzahl an Produkten Ihren Aufstieg feiern. Erschaffe dein Imperium und werde der größte Industrie Gigant! Ihr Fleiß ist Ihr Erfolg!

Ich kenne aus meiner Jugend beide Teile vom Industriegigant, der erste erschien 1997 da war ich etwa 17 oder 18 Jahre alt und Der Industriegigant 2 erschien 2002, da war ich dann entsprechend 23 und kann mich sehr gut erinnern, wie ich das tage gedaddelt habe. Grund mir also Industrie Gigant 2 HD Remake auf der Xbox anzusehen. Ich war mir ja vorher sehr sicher, dass man es nie schafft das so umzusetzen, dass es mit Controller spielbar ist und war schon darauf vorbereitet an vielen Stellen zu fluchen. Aber ich habe mich geirrt. Das Spiel steuert sich überraschenderweise gut mit dem Controller, die Menüführung ist in der Tat durchdacht und wenn sie auch zunächst schwer fällt, hat man es nach 30 Minuten Spielzeit locker drauf, als ob man nie was anderes getan hat.

Das hat mich schon begeistert, aber seien wir ehrlich, dasselbe Feeling kommt nicht auf, denn für heutige Verhältnisse sieht es einfach schlecht aus. Da musste ich schon schmunzeln, denn ich habe einen 60″ Fernseher auf dem ich das Spiel gespielt habe und habe dann die Gebäude rangescrollt, HD ist was anderes. Ok, ich weiß, mit HD ist die Auflösung gemeint, das man die Gebäude und Grafiken nicht alle neu gemacht hat ist klar. Spieler, die das Spiel von damals nicht kennen werden, da bin ich mir sicher, enttäuscht sein, aber Spieler wie ich werden ganz sicher die ein oder andere Stunde in diesem Spiel verbringen, einfach wegen der guten alten Zeit, so schaut es euch doch einfach mal an, ich produziere gerade Möbel.