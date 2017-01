Industrie Gigant 2 HD Remake für die PS4

Industrie Gigant 2 HD Remake: Der Industriegigant 2 erstrahlt in neuer HD-Grafik nun endlich auch auf PlayStation 4!

Wirtschaftsaufschwünge, Börsencrashs, Ölkrisen, Aufschwünge, Triumpfe … jetzt haben Sie die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Supermacht zu werden! Starten Sie im Jahr 1900 mit wenig Geld aber großen Ambitionen und errichten Sie durch kluge Entscheidungen ein riesiges Finanzimperium. Treffen Sie stets die richtige Wahl, wo Sie die besten Rohstoffe beziehen, wo Sie Produkte verkaufen und wie Sie sie am effizientesten transportieren. Meistere die Vielfalt der unterschiedlichen Branchen. Je härter du arbeitest, desto größer wird dein Erfolg sein. Setze zahlreiche Rohstoffe geschickt und mit Bedacht ein und erzeuge so rentable Produkte, mit denen du den Grundstein für dein Unternehmen legen kannst. Du erhältst zusätzliche Produkte und Transportmittel entsprechend deren realer Vorbilder. Sie haben die Wahl, ob Sie als kleiner Obstbauer mit einem kleinen Obstgarten beginnen und als größter Lebensmittelfabrikant in Rente gehen oder ob Sie in einem multinationalen Konglomerat mit einer großen Anzahl an Produkten Ihren Aufstieg feiern.

Erschaffe dein Imperium und werde der größte Industrie Gigant! Ihr Fleiß ist Ihr Erfolg!

