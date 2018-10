In nur 30 Tagen zeichnen lernen: Der Praxiskurs für schnelle Erfolge! ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 18. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 1.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

In nur 30 Tagen zeichnen lernen: Der Praxiskurs für schnelle Erfolge!: In 30 Tagen zeichnen lernen – dieser Kurs macht aus jedem in kurzer Zeit einen Profi-Zeichner! Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und detaillierten Beschreibungen führen anschaulich durch die ganze Welt der Bleistiftkunst – von den ersten Formen bis zu plastischen Schattierungen. Eingeteilt in 30 Lektionen lernt man hier alles von den einfachen Einzelformen über Tiefenwirkung bis zu Stillleben und Architektur mit Fluchtpunkten. Gesichter, Augen und Hände können so realistisch umgesetzt werden. Dank der 9 Goldenen Regeln des perspektivischen Zeichnens wie 1. Motiv anordnen, 2. Verkürzungen und Überschneidungen planen, 3. Schatten einsetzen etc. und den wertvollen und persönlichen Ratschlägen des amerikanischen Zeichenlehrers Mark Kistler lassen sich immer starke Ergebnisse erschaffen. Der ausführliche Praxiskurs für schnelle Erfolge – Schritt für Schritt zum Profizeichner!

Meine Freundin kann so mega gut zeichnen. Ich bin da immer richtig eifersüchtig drauf, weil ich das überhaupt nicht o gut kann. Ich habe da 0 Talent dafür und kann nicht einmal die einfachsten Dinge zeichnen. Daher suchte ich nach einem Buch, was mich wirklich voran bringt, das ich auch mal was schönes zeichnen kann, denn grundsätzlich macht das ja total Spaß. Dieses Buch ist genau für Leute wie mich, die es überhaupt nicht können, denn hier werden einen die Basics beigebracht. Auf einfache Art und Weise lernt man hier eindrucksvoll zeichnen. Wahnsinn, wie leicht manche Dinge eigentlich sind, die ich aber so von alleine nie gezeichnet hätte, bzw. es nie geschafft hätte. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, wenn du auch zeichnen lernen möchtest.

Letzte Aktualisierung am 1.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wer einfach kleine und süße Objekte zeichnen möchte, dem kann ich das Buch Kawaii – 450 süße Sachen zeichnen aus demselben Verlag empfehlen: Süßer geht’s nicht! 450 niedliche Tiere, Pflanzen und Häuser machen jedes Manga erst vollständig. Die Kawaii-Projekte lassen sich in maximal drei Schritten nachzeichnen, mit den schematischen Step-by-Step-Anleitungen kommt jeder im Handumdrehen zu einem bezaubernden Endergebnis. Ob kuscheliger Flamingo, niedliches Faultiers, cooles Eishörnchen oder zuckersüßer Donut – diese ästhetischen und beliebten Maskottchen sind an Niedlichkeit nicht zu übertreffen!

9,0 von 10 Zeichenkursen