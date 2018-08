Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn Fotokalender 2019 ist ein Kalender aus dem Verlag Edition Forsbach vom 26. März 2018.

Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn Fotokalender 2019 Beate Forsbach

Herausgeber: Edition Forsbach

Auflage Nr. 1 (26.03.2018)

Kalender: 14 Seiten

Letzte Aktualisierung am 8.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn Fotokalender 2019: Die Ostseeinsel Fehmarn mit ihren vielfältigen Stränden und ländlichen Idyllen ist seit Jahrzehnten ein beliebter Urlaubsort. Beate Forsbach hat hier ihren Heimathafen gefunden und fotografiert am liebsten am Meer, abseits der touristischen Highlights. Ihr Kalender zeigt Impressionen vom glücklichen Leben auf der Sonneninsel Fehmarn am Meer und auf dem Lande, in immer anderem Licht und den Farben des Jahres.

Ich war noch nie auf Fehmarn, aber ich liebe Inseln und Fehmarn steht definitiv noch in diesem Jahr an. Ich lese viel über diese wunderbar schöne Insel und bin schon richtig verliebt, kann es kaum abwarten endlich da zu sein und habe mir diese Tage diesen Kalender für 2019 zugelegt. Ich sag euch, die Bilder sind wunderschön, sie laden zum Träumen ein und ich bin begeistert, obwohl ich noch nicht dort war. Ich kann mir vorstellen, dass die von euch, die schon einmal die Insel besucht haben noch mehr Freude an diesen Bildern haben werden. Das ist einer der wenigen Kalender die ich wirklich selbst nutze und uneingeschränkt empfehlen kann.

8,5 von 10 wunderbaren Ferieninseln