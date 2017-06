Impact Winter: In 30 Tagen wird Hilfe kommen… Eine mysteriöse Funk-Übertragung spricht davon, dass Hilfe naht. Du bist Jacob Solomon, Anführer einer Hilfs-Truppe, die nach einem vernichtenden Meteoriten-Einschlag ums Überleben kämpft. Die Welt, wie du sie bisher kanntest, existiert nicht mehr – tief begraben unter ständigem Schneefall. Dein Ziel: Sorge dafür, dass deine Begleiter überleben, bis endlich Hilfe eintrifft.

Das ist genau ein Spiel nach meinem Geschmack. Man ist mit einer Gruppe von Menschen in einer alten Kirche untergekommen. Dort brennt ein Feuer, jeder hat so seine ganz eigenen Fähigkeiten, die man, genau wie das Feuer, koordinieren muss. Am Anfang ist das noch einfach, die Omi kocht für alle lecker was, wir schmeißen ein paar Stuhlbeine ins Feuer und es sind mummelige 14 Grad in der Kirche. Wir ziehen dann los, merken das wir nur ein kleines Inventar haben und können nicht jeden Mist mitnehmen, sondern müssen uns Gedanken machen was gerade am wichtigsten ist, denn sonst rennt man eher planlos umher. So muss man sich schon am Anfang von dem Spiel Gedanken machen was man als nächstes braucht und darf dabei die individuellen Charaktere in der Kirche nicht vergessen.

Am Anfang geht das wie gesagt ganz gut von der Hand, es wird aber mit fortgeschrittener Zeit nicht gerade einfacher. Einziger Kritikpunkt ist, dass das Spiel kein 4k unterstützt, so sieht es auf meinem 4k Monitor nicht sehr hübsch aus, da verschenkt der Entwickler, meiner Meinung nach, viel Potential. Dennoch ein mehr als gelungenes Spiel und einen Blick mehr als wert.