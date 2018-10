Immobilienkauf für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH vom 12. September 2018.

Immobilienkauf für Dummies Steffi Sammet, Stefan Schwartz

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 3 (12.09.2018)

Taschenbuch: 354 Seiten

Immobilienkauf für Dummies: Der Traum von den eigenen vier Wänden – dieses Buch kann Ihnen helfen, ihn zu verwirklichen! Steffi Sammet und Stefan Schwartz begleiten Sie von der Suche nach der geeigneten Immobilie für Eigennutzung, Vermietung oder als Feriendomizil über die Finanzierung bis hin zum Vertragsabschluss. Mit handfesten Tipps unterstützen sie Sie beim Kassensturz und dem Zusammenstellen aller anfallenden Kosten und geben Ihnen wertvolle Hilfestellung für die Vertragsverhandlung und den Umgang mit dem Makler, Notar oder Kreditgeber.

Ich spiele ja selbst schon einige zeit mit den Gedanken mir eine Immobilie zu kaufen. Ich bin allerdings auch der Mensch, der nicht so viel Ahnung von der Materie hat. Finanziell wäre es möglich, doch hat man natürlich auch Angst sich zu übernehmen und wenn man nicht aus dem Sektor kommt hat man Angst vor Eventualitäten, die man eben nicht einschätzen kann. Dieses Buch hilft dabei diese Ängste zu nehmen und erklärt bis ins Detail was alles bei dem Kauf einer Immobilie wichtig ist. Am meisten beeindruckt hat mich das Kapitel mit den Rechenbeispielen was man sich überhaupt leisten kann. Da kann man leicht ausrechnen welche Summen realistisch sind, meine größte Angst bisher. Das Buch hat mir diese, wie gesagt, genommen. Ich weiß jetzt was ich mir leisten kann und worauf es ankommt und werde das nun in Angriff nehmen.

10 von 10 günstigen Immobilien