„Immer noch betrunken?“ – „Vier“: Das Beste aus chatvongesternnacht.de ist ein Buch aus dem Rowohlt Verlag vom 24. Juli 2018.

„Immer noch betrunken?“ – „Vier“: Das Beste aus chatvongesternnacht.de: Wie wäre es, wenn man einmal in die WhatsApp-Gruppen und Posteingänge fremder Handys schauen könnte? Nachts und frühmorgens, in dunklen Clubs und unter Bettdecken? Vor allem sehr unterhaltsam! In diesem Buch versammeln sich witzige, peinliche und absurde Kurznachrichten, an die sich sonst vielleicht nie jemand erinnern könnte.

Das Vorwort tat in den Augen weh, lila Schrift auf schwarzem Grund, wer sich das ausgedacht hat? Kann man nur sehr schwer lesen und ertragen, aber das ist auch schon der einzige Kritikpunkt an diesem sonst extrem lustigen Buch. Die lustige Webseite chatvongesternnacht.de kannte ich bisher noch nicht. Das sind eine Ansammlung von typischen lustigen Nachrichten, wobei ich dazu sagen muss, dass nicht alle von nachts sind, eher lustige Chatnachrichten. Die Frage ist halt wie viele davon wirklich so passiert sind und wie viele fake sind, was im Grunde egal ist, lustig sind sie allemal. Eignet sich besonders als Geschenk für partywillige, also wie Spaß dabei und passt auf, dass ihr nicht selbst mal auf der Seite landet.

7,5 von 10 lustigen Chatnachrichten