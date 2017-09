Immer diese Köter!: 111 Gründe, Hunde zu hassen ist ein Buch von Schwarzkopf & Schwarzkopf aus dem Jahr 2017.

Immer diese Köter!: 111 Gründe, Hunde zu hassen: Das Buch müsste eigentlich nicht Immer diese Köter!: 111 Gründe, Hunde zu hassen heißen, sondern vielmehr 111 Gründe warum man Hunde nicht zu Haustieren machen sollte. Ich vermute das Buch wird es nicht leicht haben, da es so viele Menschen gibt, die Hunde eben als Haustier Nummer 1 ansehen. Wenn diese Veröffentlichung nicht mal ganz schnell nach hinten losgeht für den Verlag.

Ich dachte erst es wäre etwas überspitzt geschrieben, also gar nicht unbedingt ernst gemeint, aber selbst da bin ich mir nicht mehr so sicher, es richtet sich wirklich an Hundehasser, an die unter euch, die diese Verniedlichung von Hunden nicht okay finden. Ein Kapitel beschreibt das ganz genau, da handelt es sich um Hunde in Filmen und der Autor stellt fest, dass Hunde früher böse waren, Jäger waren, die Bestien waren und heute gibts Susi und Strolch. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Hunde sind keine Haustiere, Hunde sind gefährlich. Was ich darüber denken soll weiß ich gar nicht so genau. Ich mag Hunde, ich hatte immer Hunde aber das Buch zeigt mir auch eine andere Seite, eine bedenkliche Seite. Was man daraus macht muss jeder selbst wissen, schaut am besten selbst mal rein und macht euch eine eigene Meinung dazu.

7,0 von 10 gefährlichen Hunden