Im Einsatz für gefährdete Arten: Vom Tiergarten Schönbrunn um die ganze Welt ist ein Buch aus dem Stocker, L Verlag vom 8. Mai 2018.

Im Einsatz für gefährdete Arten: Der Tierpark Schönbrunn beteiligt sich weltweit an einer ganzen Reihe von Artenschutzprogrammen: Elefanten in Sri Lanka, Eisbären in Kanada, Meeresschildkröten in der Türkei, Wolf und Bär in Bulgarien, Schimpansen in Tansania und Gorillas in Ruanda, Süßwasserschildkröten in Bangladesch und Orang-Utans auf Borneo. Weitere Projekte widmen sich Felsenpinguinen, Afrikanischen Elefanten, Bartgeiern, dem Waldrapp, der arabischen Oryxantilope, dem Habichtskauz, der europäischen Sumpfschildkröte und dem Pandabären.

Alle diese Artenschutzprogramme werden in Bild und Text ausführlich vorgestellt, es gibt Infokästen mit Sachinformationen über jede Tierart und ihre Gefährdung sowie die Bedeutung des Zoos Schönbrunn für das Artenschutzprojekt. Geschichten, Anekdoten und Berichte über die Arbeit der österreichischen und der heimischen Zoologen lockern das Buch auf. Auch Probleme werden geschildert, etwa wenn es zu Konflikten zwischen Eisbären oder Elefanten mit der örtlichen Bevölkerung kommt.

Ein tolles Buch, nicht nur informativ, was den Artenschutz angeht, sondern eben auch Augen öffnend. Der Tierpark in Schönbrunn leistet ganze Arbeit und dies sollte man mit dem Kauf von diesem Buch unterstützen, so eine tolle Arbeit und so eine Aufklärung wird viel zu wenig unternommen.

9,0 von 10 Tierarten