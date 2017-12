Im Auftrag des Teufels ist ein Thriller mit u.a. Keanu Reeves, Al Pacino und Charlize Theron von Warner Home Video aus dem Jahr 1997.

Im Auftrag des Teufels: Der junge Staranwalt Kevin Lomax bekommt die Chance seines Lebens: Die größte und mächtigste Kanzlei des Landes holt ihn nach New York. Und damit nicht genug: Sein neuer Boß, der geheimnisvolle John Milton, nimmt ihn persönlich unter seine Fittiche. Unaufhaltsam verfällt Kevin dem Rausch von Macht, Ruhm, Sex und dem ganz großen Geld. Doch nach einer Serie unheimlicher Vorfälle wird Kevin klar, daß ihn der Leibhaftige persönlich unter Vertrag genommen hat…

Den Film will ich mir schon seit 1997 anschauen und immer ist irgendwie ein anderer dazwischen gekommen. Jetzt nach 20 Jahren hatte ich endlich die Zeit diesen Film nachzuholen und bin wirklich sehr begeistert. Zwei tolle Darsteller, Keanu Reeves spielt grandios, Al Pachino noch viel besser, beide in der besten Zeit ihrer Schauspieler-leistungen. Der Film baut sich langsam auf uns ist sehr mysteriös, man ahnt kaum was los sein soll, wohin die Reise geht und man bekommt nur wenige Hinweise, das macht den Film über diese zwei Stunden hochspannend. Am Ende das Finale ist der absolute Hammer. Der Moment bei dem sich alles aufklärt, bei dem man den Film zu einhundert Prozent versteht, der Moment wo die Augen geöffnet werden. Mich wundert schon sehr, dass dieser Film keinen Oscar gewonnen hat. Schaut ihn euch unbedingt an, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ich würde soweit gehen und behauten es ist einer der besten Filme der 90er Jahre.

9,5 von 10 Anwälten