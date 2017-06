Il numero due von Grazia & Jay: Grazia Gioffre und Peter Gielgen alias Jay sind auch im richtigen Leben ein echtes Dreamteam. Ihre spürbare Harmonie verleiht jeder Veranstaltung das Prädikat „Wohlfühloase“. Zwei absolute Vollprofis: stimmgewaltig, sympathisch und stets bereit, alles zu geben. Kein Wunder also, dass die Erfolgsproduzenten Stefan Pössnicker (Andrea Berg / Fantasy u.v.m.) und Armin Pertl (Nicole / Ireen Sheer u.v.m.) Grazia und Jay zu einer höchst kreativen Studio-Session einluden. Daraus entstanden 12 deutschsprachige und extrem hitverdächtige Schlager-Songs, die das brandneue Album mit dem Titel „Il Numero Due“ ausmachen.

Als ich das Cover gesehen habe und die Frage dazu ob ich mal reinhören möchte dachte ich als erstes „Nö, muss nicht sein“. Ich hatte den Eindruck bei dem Pärchen und dem langweiligem Cover kann das nur übelste Schlagermusik sein, die nun nicht mein Geschmack ist. Ich habe trotzdem mal reingehört und war gleich vom ersten Track überrascht. Alles andere als langweilig, Volare Cantare geht richtig gut ab, die Musik hört sich so frisch an, der Gesang passt dazu und ich habe mich erwischt wie ich den Track einige Male hintereinander gehört habe. Es geht dann ähnlich weiter und die meisten der 12 enthaltenen Tracks waren richtig gut. Lediglich die langsameren Lieder waren nicht so mein Ding, aber das ist dann ja auch Geschmackssache. Ich kann euch aber empfehlen einfach selbst mal reinzuhören, es lohnt sich sehr.