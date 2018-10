Ikigai. Dein Grund, morgends aufzustehen ist ein Buch aus dem Verlag Brendow, J. vom 22. August 2018.

Ikigai. Dein Grund, morgends aufzustehen: Warum bist du heute aufgestanden? Weil du musstest, obwohl du eigentlich lieber liegengeblieben wärst? Oder konntest du es kaum erwarten, in diesen Tag zu starten, Neues zu entdecken und etwas zu tun, das dir wichtig ist und vielleicht sogar diese Welt ein kleines Stück besser macht? Gibt es eigentlich so etwas wie einen individuellen Lebenssinn? Eine Aufgabe, die nicht unbedingt leicht ist, aber dir unglaublich viel Freude, Energie und Sinn gibt? Die Japaner haben ein Wort für das, was dich morgens aus dem Bett steigen lässt. Sie nennen es Ikigai. Ikigai ist die innere Stimme, dass dieser Tag wichtig werden könnte, dass es etwas Neues zu entdecken gibt und irgendwo da draußen eine Aufgabe auf dich wartet. Anhand biographischer und biblischer Porträts sowie Geschichten aus dem eigenen Leben zeigt Pastor Frank Bonkowski, wie man sein Ikigai finden kann.

Ich fand das Buch sehr interessant, also zumindest im Ansatz. Der religiöse Ansatz war jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Ding, aber im Grunde war das Buch gut. Ich denke oft darüber nach warum ich eigentlich da bin, warum ich am Morgen aufstehe, was mich dazu bewegt, warum ich nicht liegen bleibe und habe oft Probleme den gewissen Antrieb zu finden. Aber man muss sich mal bewusst machen, dass jeder Tag auch was gutes bringen könnte, das weiß man vorher nie und wie man den Ereignissen im Leben entgegentritt. Wenn man sich auf den Tag freut und ihn positiv angeht, passieren auch positive Dinge, zwar ist das nicht immer so, aber mit einer positiven Einstellung hat man mehr vom Leben, das wurde mir durch dieses Buch bewusst.

7,0 von 10 Stimmen die dir sagen aufzustehen