Ihr Recht bei Ärztepfusch: Erfolgreich vorgehen bei Behandlungs- und Pflegefehlern ist ein Buch von Stiftung Warentest aus dem Jahr 2017.

Ihr Recht bei Ärztepfusch: Ob falsche Diagnose, fehlerhafte Medikation oder Operationsfehler, ob Krankenhaus, Arztpraxis oder Pflegeheim – der Ratgeber behandelt ausführlich alle rechtlichen Fragen rund um Pflege- und Behandlungsfehler.

Bei mir im Umfeld gibt es jemanden, der falsch behandelt wurde, bzw. bei dem eine Sache, sage ich nun mal, nicht festgestellt wurde und diese dadurch schlimm geworden ist, so schlimm, dass jetzt möglicherweise ein Teil des Körpers entfernt werden muss. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen um was es sich dabei genau handelt, aber wenn man solche Situationen erlebt fühlt man sich irgendwie machtlos und weiß nicht was man tun soll. Genau da setzt dieser Ratgeber an.

Der Ratgeber informiert über die Aufklärungspflicht eines Arztes oder Krankenhauses, über Verjährungsfristen, Möglichkeiten und Grenzen einer Mediation und darüber, wann eine Strafanzeige notwendig ist. Er bietet vom Verdachtsfall bis zum Prozess nicht nur Checklisten und praktische Tipps, sondern gibt auch psychologische Unterstützung und berät u. a. zur optimalen Beweisführung und zum richtigen Verhalten vor Gericht.

8,5 von 10 pfuschenden Ärzten