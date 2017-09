Ihr gelungener Tag: Wie Sie gesund, entspannt und mental stark durch den Tag kommen ist ein Buch von ratio-books aus dem Jahr 2017.

Ihr gelungener Tag: Wünschen Sie sich auch des Öfteren, dass der Tag zu etwas Besonderem werden möge? Dass es ein Tag wird, an dem Sie abends dann vor Begeisterung und Freude sozusagen mit dem Finger schnalzen? Ein Tag, an dem morgens der Start schon perfekt gelingt und es so weitergeht? Ein Tag, den Sie entspannt, stressfrei und gesund verbringen? Den Sie bewusster leben können und der Ihnen nicht irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt wie viele andere?

Wer wünscht sich dieses Szenario nicht? Der Weg dahin scheint laut Buch einfach, man muss einfach nur die Dinge befolgen, die hier drinnen stehen. So einfach ist das meiner Meinung nach aber nicht. Das Buch hat ohne Zweifel nützliche Tipps parat, aber auch einige, zumindest in meinen Augen, völlig nutzlose. Nutzlose sind dann die, die sagen man soll sich selbst verzeihen, wenn man jemanden unrecht oder schlimmeres angetan hat. Es würde reichen sich selbst das einfach nur laut zu sagen, das ist quatsch. Unrecht bleibt unrecht, man muss es vergessen sagt das Buch, das ist ebenfalls Blödsinn, man muss damit leben können, das sage ich und die Wege dahin sind andere, dann kann man sich auch irgendwann verzeihen.

Besser waren die Ansätze dass man anderen das geben sollte was man selbst gerne erhalten würde. Ich habe das gerade in meinem privaten Umfeld. Da gibt es eine Person an die man schwer herankommt, die aber ein ganz wunderbarer Mensch ist, der mich an mich selbst erinnert. Ich weiß nicht genau warum, aber mir ist es wichtig, dass dieser Mensch mich mag und daher gebe ich diesem Menschen genau das was ich gerne von ihm/ihr hätte. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Es kommt in der Tat zurück, wenn auch nicht zu gleichen Teilen, aber darauf kommt es nicht an. Ich schweife aber etwas ab, wie gesagt, das Buch hat tolle Ansätze, aber auch blödsinnige, was wohl im Auge des Betrachters liegt, darum schau einfach selbst auch mal rein.

7,0 von 10 nützlichen Tipps