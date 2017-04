Icons of Motion: Das künstlerische Portfolio der Fotografin Sabine Hauswirth umfasst vielschichtige Porträts von außergewöhnlichen Menschen. „Icons of Motion“ wurde über und auf den Dächern Wiens fotografiert. Die Serie zeigt die zeitgenössische Performance-Szene in Kooperation mit dem Tanzquartier Wien sowie Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft, die etwas bewegen: Mehr als 50 Porträts legen die unterschiedlichen Selbstinszenierungen der einzelnen Charaktere offen und schaffen zugleich eine künstlerische Ikonisierung.

Die Protagonisten werden wie die Dächer, auf denen sie tanzen, posieren oder sinnieren, Teil der Stadtsilhouette. Die Künstlerin reflektiert ausdrucksstarke Gesichter und Gesten in selbstbewusster Haltung. Durch ihren Blickwinkel werden die Menschen selbst zum Wahrzeichen der Stadt. Der persönliche Zugang der Fotografin spiegelt sich in den individuellen Aufnahmen und der Farbgebung wieder. Gemeinsam ist den „Icons of Motion“, dass Bewegung, Haltung und Persönlichkeit zum Ausdruck kommen.

Ich finde die Bilder von Sabine Hauswirth im Grunde richtig gut, ich kannte sie sogar vor diesem Buch schon. Allerdings finde ich dieses Buch nur mittelmäßig gelungen. Wie gesagt, die Bilder sind ansich klasse. Allerdings wirken sie durch die Papierqualität körnig, nicht schön, das Buch fühlt sich nicht hochwertig an, es gibt immer wieder Seiten, die leer blieben oder Bilder die unschön über beide Seiten gingen. Dem Buch hätte, meiner Meinung nach, ein kleineres Design besser getan. Es hat mir ehrlich gesagt keinen großen Spaß gemacht es durchzublättern, was für die schönen Bilder mehr als schade ist, aber bildet euch bitte selbst eine Meinung und schaut mal in dieses Buch hinein.