Ich will die Heldin meines Lebens sein ist ein kreatives Eintragbuch aus dem Groh Verlag, das am 21. Dezember 2017 erschienen ist.

Ich will die Heldin meines Lebens sein: Mein kreatives Eintragbuch: Es kommt nicht mit klugen Tipps und erhobenem Zeigefinger daher. Vielmehr ist es eine unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und somit das perfekte Geschenk für Sie selbst oder eine bezaubernde Geste für eine liebe Freundin, Ihre Schwester oder Ihre Mutter. Es soll Ihnen Mut und Kraft im Alltag geben. Sie inspirieren, aufbauen und Sie mutig das Abenteuer Leben angehen lassen. Es soll Sie bestärken Ihre Komfortzone zu verlassen und auch mal „nein“ zu sagen. In Du-Form formulierte Aufgaben und Impulse beflügeln die Beschenkte „die Heldin des eigenen Lebens zu sein“!

Ein klasse Eintragebuch, das mich sehr begeistert hat, denn es hilft einen nicht nur mit dem Alltag umzugehen, vielmehr ist es dazu da seine Wünsche mal in Worte zu fassen. Beispielsweise der Punkt was man in seinem Wohnumfeld ändern möchte. Kennt ihr das? Ihr seid nicht so ganz zufrieden. Ich hatte das vor kurzem, irgendwie wollte ich was an meiner Wohnung ändern, hatte immer einen kurzen Gedanken, aus dem aber nie wirklich was geworden ist. Hier soll man das aufschreiben und der kurze Gedanke wird somit ein Plan und man wird sich dessen dann auch mehr bewusst. Positiver Effekt: Man fängt an die Dinge so zu machen. Später im Buch dasselbe mit dem Büro, man wird einfach auch um einiges kreativer, aber vor allem macht man Dinge und denkt nicht nur drüber nach, denn das Eintragen in dieses Buch ist der erste Schritt zur Umsetzung und daher kann ich euch das Buch mehr als empfehlen.

8,5 von 10 guten Ideen

