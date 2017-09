Ich weiß was!: Auf dem Bauernhof & Im Wald sind Kinderbücher aus dem Dorling Kindersley Verlag von 2017.

Ich weiß was!: Auf dem Bauernhof & Im Wald: Von gackernden Hühnern über krähende Hähne bis hin zu meckernden Ziegen – dieses tolle Sach- und Mitmachbuch entführt Ihre Kleinen in die bunte und lebendige Welt des Bauernhofs.

Von verschiedenen Vogelarten, die sich in den dichten Baumwipfeln verstecken über flinke Hasen, die über grüne Wiesen hoppeln bis zu kleinsten Kriechtierchen, die sich in die Erde graben – im Wald gibt es so viel zu entdecken! Dieses farbenfrohe Sach- und Mitmachbuch begleitet Ihre Kleinen auf eine spannende Tour durch den Wald.

Der einzigartige Mix aus gemeinsamem Betrachten und gemeinsamer kreativer Be-schäftigung weckt bei den Kleinen die Neugier. So erweitern Sie spielerisch die Erfahrungs- und Wissenswelt Ihres Kindes und es entsteht ein ganzheitlicher Lerneffekt! Aber auch alleine Entdecken macht Spaß, weil es in diesen Büchern, die zugegeben etwas unscheinbar aussehen, doch sehr viel zu entdecken gibt. Schaut am besten selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

7,0 von 10 Entdeckungsreisen