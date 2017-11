Ich war krank, was habe ich da so gemacht? Ich lag zwei Wochen flach, habe aber die Zeit genutzt mal ein paar Filme zu schauen und Bücher zu lesen, die ich euch hier empfehlen möchte.

Krank sein ist sch… kann ich euch sagen. Ich war vor zwei Wochen etwa in Köln unterwegs zum Europapokalspiel gegen Bate Borisov, das Spiel was Köln so dominiert hat. Eines der wenigen in diesem Jahr, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall kam ich danach krank zurück und lag richtig flach mit Grippe. In dieser Zeit konnte ich leider nur sehr wenig arbeiten, ich hätte euch gerne mit noch mehr Empfehlungen auf dem Laufenden gehalten, doch war ich meistens so platt, dass ich gerade mal die Kraft hatte den An und Aus Knopf vom Fernseher zu finden.

Dennoch sind in der Zeit einige Dinge zusammen gekommen, die ich euch kurz vorstellen möchte, die es zwar nicht geschafft haben mich so richtig zu begeistern, ich aber denke, dass es sehr viele von euch geben wird die Interesse an genau diesen Dingen haben. Und ihr wisst ja, negativ schreibe ich hier selten etwas, daher möchte ich euch die Entscheidung lassen zu schauen ob was für euch dabei ist. Mich hatten die letzten Wochen folgendes erreicht. Ich kann euch empfehlen euch diese einfach selbst mal anzuschauen und euch eine Meinung zu bilden. Mit den filmen zb. hatte ich meinen Spaß, aber ich muss auch zugeben, dass ich wegen der Krankheit hier und da Schwächen in der Konzentration hatte, daher wäre eine Punktebewertung von mir auch nicht wirklich fair, daher hier eine Zusammenfassung.

DVD & Blu-ray Filme

Drone – Tödliche Mission: Tagsüber fliegt Neil im Auftrag des US-Militärs Drohnenangriffe auf Ziele im Nahen Osten, abends führt er mit seiner Familie ein beschauliches Vorort- Leben. Eines Tages klingelt der pakistanische Geschäftsmann Imir Shaw an seiner Tür und verwickelt ihn in ein Gespräch. Durch seine charmant-sympathische Art wird er zum Abendessen der Familie eingeladen. Doch der Abend nimmt eine unerwartete Wendung als Imir offenbart, dass Neil für den Tod seiner Familie verantwortlich ist. Konfrontiert mit den tödlichen Folgen seiner Arbeit, spitzt sich die Situation langsam zu und Neil muss erkennen, dass viel mehr auf dem Spiel steht …

Armed Response – Unsichtbarer Feind: Als das Computersystem in einem streng gesicherten Militärkomplex auf unerklärliche Weise ausfällt, bricht der Kontakt zum Personal ab. Ein Sonderkommando bekommt den Auftrag, die Geschehnisse im Gebäude aufzuklären. Sie finden das vorherige Team tot auf und es wird ihnen schnell klar, dass sich etwas Schreckliches ereignet haben muss. Während die Einsatzkräfte nach einer Erklärung für die blutigen Vorfälle suchen, mehren sich rätselhafte Ereignisse und sie werden im Komplex eingeschlossen. Ohne Chance auf ein Entkommen, sehen sie sich einer Bedrohung ausgesetzt, die weitaus gefährlicher ist, als sie es je zu vermuten gewagt haben.

Arsenal: JP ist erfolgreicher Geschäftsführer einer Baufirma, während Mikey ein Leben mit kleinen Verbrechen und Drogen als Kleinganove führt. Als Mikey und seine Tochter Alexis jedoch von dem skrupellosen Gangsterboss Ediie King entführt werden, muss der ahnungslose JP mit der Hilfe eines alten Freundes alles riskieren, um seinen Bruder zu retten. Dabei entfesselt JP seine ganze Rache gegen Kings Gang…

Zollfahndung: In enger Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung der DDR sind authentische Vorgänge zu spannenden Erzählungen verarbeitet worden. Im Zentrum steht die Ermittlungsarbeit von drei Genossen der Zollfahndung in gemeinsamen Aktionen mit den Bürgern, der Deutschen Volkspolizei, dem Ministerium für Staatssicherheit und den Zollorganen der sozialistischen Länder. Die Auswahl der Fälle erfolgte unter dem Aspekt, den Kampf der Genossen der Zollfahndung gegen die Verletzungen der Zollgesetze häufig mit zielgerichteter Feindtätigkeit verbunden zu schildern. Sei es in den Zollbereichen Straße, Schiene oder an der Staatsgrenze See. Die Fälle erzählen von der Qualifikation und Qualität sozialistischer Kollektive und von der Souveränität der DDR. Zollrat Hartmann, Zollkommissar Frank und Zollunterkommissar Pollner ermitteln!

Der Mann vom Alamo: Er war ein texanischer Held… und wurde als Feigling gebrandmarkt! Glenn Ford spielt die Hauptrolle in diesem groß angelegten, actiongeladenen Western, der mit der Schlacht um Alamo beginnt und einem gefährlichen Planwagentreck durch feindliches Gebiet endet. Ford ist der texanische Freiheitskämpfer John Strout, der sich dazu bereit erklärt, seinen Posten in Alamo zu verlassen, um Familie und Nachbarn vor den näher rückenden mexikanischen Truppen zu warnen. Als ihm klar wird, dass er zu spät kommt, gelobt er Rache an den – Seite an Seite mit den mexikanischen Truppen kämpfenden – Yankee-Söldner, die seine Frau und sein Kind ermordet haben. Später wird Strout von seinen Landsleuten beschuldigt, seinen Posten aus Feigheit verlassen zu haben. Erst als er sich den Feinden im Kampf stellt, kann er seinen Mitbürgern – uns sich selbst – wieder in die Augen sehen.

Zement: Frühjahr 1921. Ein Mann ist auf dem Weg nach Hause. Gleb Tschumalow, Regimentskommandeur, Arbeiter und Held des Ordens der Roten Fahne, kehrt aus dem Bürgerkrieg in seine Heimatstadt zurück. Der Sieg über die Feinde des russischen Volkes gibt ihm die Überzeugung, die neue, bessere Zeit werde über Nacht anbrechen. Gleb sucht seine Kameraden aus früheren Jahren, findet aber nur Menschen, die von den Anstrengungen ausgezehrt sind. Das Zementwerk, in dem er früher arbeitete, ist ausgeplündert und verlassen. Mühsam versucht Gleb, mit den Genossen den Betrieb wieder in Gang zu setzen. Der Kampf scheint neu zu beginnen… Es ist die Zeit nach dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und die Zeit des Aufbaus einer neuen Gesellschaft.

Bücher

Abgetaucht: Ein Frankfurt-Thailand Krimi: In ihrer Frankfurter Wohnung wird die beste Freundin des Ex-Polizisten Lars Gruber ermordet aufgefunden. Der mordverdächtige Pilot und Taucher Michael Danner kommt kurz darauf in Thailand ums Leben. Doch Gruber vermutet, dass sein Tod nur vorgetäuscht und Danner in Phuket abgetaucht ist, was Gruber keine Ruhe lässt. Auf einen Tipp hin begibt er sich in das Urlaubs- und Taucherparadies.

Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne: Das Besondere ist Trumpf, das Einzigartige wird prämiert, eher reizlos ist das Allgemeine und Standardisierte. Der Durchschnittsmensch mit seinem Durchschnittsleben steht unter Konformitätsverdacht. Das neue Maß der Dinge sind die authentischen Subjekte mit originellen Interessen und kuratierter Biografie, aber auch die unverwechselbaren Güter und Events, Communities und Städte. Spätmoderne Gesellschaften feiern das Singuläre.

Die Trikont-Story: Musik, Krawall & andere schöne Künste: Von Che Guevara bis Karl Valentin, von Hans Söllner bis Kofelgschroa. Die Bandbreite des Trikont-Universums ist unermesslich. Höchste Zeit, dass ein Buch die Geschichte und Geschichten des Münchner Tradiotionslabels festhält. Erzählt wird die Geschichte alternativer Musik, Kultur, Politik und Ökonomie seit Ende der Sechzigerjahre. Nicht im Großen und Ganzen, sondern im Kleinen und Feinen. Christof Meueler und Franz Dobler haben gründlich die Archive des Labels durchforstet, mit den Labelinhabern, Künstlern und Weggefährten gesprochen und unternehmen eine faszinierende Reise durch die letzten 50 Jahre Kultur abseits des Mainstream. Zahlreiche Dokumente und Bilder ergänzen die Biografie.

Charlotte Salomon. Leben? oder Theater?: Die Künstlerin Charlotte Salomon wurde bei der Ankunft in Auschwitz am 10. Oktober 1943 ermordet. Sie war 26 Jahre alt. Der autobiografische Bilderzyklus Leben? oder Theater?, den sie hinterließ, ein Gesamtkunstwerk aus Bild, Text und Musik, ist eine künstlerische Leistung, die alle Register sprengt: ein multimedialer Geniestreich und ein einzigartiges Dokument, von dem wir die 450 wichtigsten Blätter zeigen.

Roland Emmerich – Die offizielle Biografie: Seit seinem Blockbuster Independence Day ist er einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Regisseure der Welt. Als Master of Desaster, als Meister filmischer Apokalypsen: Roland Emmerich – Deutschlands Erfolgsfilmer in Los Angeles. Aber er ist mehr als das. Nicht nur, dass er in vielen seiner Filme ein ausgeprägtes Gespür für den jeweiligen Zeitgeist beweist. Emmerich hat gleichfalls ein Händchen für aufregende Kinostoffe und weiß diese bildgewaltig und wirkungsvoll umzusetzen. Unvergesslich sind die bedrohlichen Bilder der gigantischen Alien-Raumschiffe in Independence Day, die über Los Angeles schweben. Während Emmerich in seinem bislang erfolgreichsten Film die Erde von Außerirdischen bedrohen ließ, konfrontierte er die Menschheit in The Day After Tomorrow mit den fatalen Folgen einer Klimakatastrophe: Eine gigantische Flutwelle und eine darauf folgende Eiszeit bedrohen New York, lange bevor die Gefahren der Klimaerwärmung zum Dauermedienthema geworden sind…

Beyoncé – Crazy in Love: Beyoncé Die exklusive Biografie erzählt die außergewöhnlichste Lebensgeschichte einer der schillerndsten Popsängerinnen der letzten Jahre: Beyoncé Knowles. Sie sang schon mit neun Jahren in ihrer ersten Popgruppe, und mit Destiny s Child führte sie die erfolgreichste weibliche Band der Welt an. Den letzten Schritt zum großen Ruhm tat sie dann allein 2003 schlug Beyoncé eine Solokarriere ein und wurde endgültig zum Weltstar…

Partyinsel Ibiza – Alles über die legendären Clubs und DJs: Das alte Piratennest Ibiza wurde jahrhundertelang von den verschiedensten Völkern kolonialisiert, bevor es im 20. Jahrhundert seinen Platz auf der Landkarte der Gegenkultur fand: als Schmelztiegel für Ausgeflippte, Aussteiger und Ausgestoßene, die nach Spaß und Freiheit suchten. Zeitgleich mit den Hippie-Märkten und den Trance-Partys, die in Wäldern oder an einsamen Stränden stattfanden, entstanden viele der heute legendären Clubs. Manche waren zunächst nichts weiter als Tanzflächen unter freiem Himmel, auf denen Hippies, Inselbewohner und Prominente unter den Sternen bis zum Morgengrauen feierten. Inzwischen sind Clubs wie das Pacha, Privilege, Space oder Amnesia weltberühmt. Schon seit langem gilt die Insel nicht nur als perfekter Rückzugsort für experimentelle Musiker und Künstler, sondern auch als Epizentrum elektronischer Musik. Während des Sommers entstehen hier immer wieder neue Trends, die in den Clubs getestet und gehärtet werden, um dann ihren Siegeszug über die ganze Welt anzutreten…

Von PowerPoint zum Kraftpunkt: Sie wollen eine Präsentation halten? Lassen Sie mal die guten alten Ratgeber stecken, denn wir leben jetzt in einer digitalen Welt. Wer hier live auftritt, der muss mehr bieten als YouTube. Die Rhetorik-Ratschläge von gestern gelten nicht mehr. Unterhalten Sie sich lieber mit einem, der regelmäßig auf der Bühne steht und aus dem Nähkästchen plaudert. In diesem Buch steht Ihnen ein solcher Keynote-Speaker Rede und Antwort.

Der stille Feind in meinem Körper: Entzündungen sind weit verbreitet: Sodbrennen, Arthritis, Entzündungen nach Verletzungen oder des Zahnfleischs, um nur einige zu nennen. Vielen Menschen unbekannt ist, dass auch Bewegungs- und Schlafmangel, Fehlernährung und chronischer Stress Entzündungsprozesse auslösen, die weitreichende gesundheitliche Folgen haben können. Sie machen nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Psyche auf Dauer krank. Schon länger weiß man, dass Entzündungen Diabetes, Herzerkrankungen und andere schwere Erkrankungen bedingen können. Dass sie auch das Gehirn und das Verhalten beeinflussen, ist erst seit Kurzem bekannt. Ein »entzündetes« Gehirn macht uns antriebslos und führt häufig zu sozialem Rückzug. Mit diesem Buch erlernt der Leser, durch moderate Lebensumstellungen Entzündungen im Körper entgegenzuwirken. Dazu gehören anti-entzündliche Strategien durch Anpassung der körperlichen Aktivität, der Ernährung, des Schlafes sowie ein wirkungsvolles Stressmanagement.

Das Handbuch der ketogenen Ernährung: Die ketogene Ernährung ist populärer denn je – aus einem bestimmten Grund! Verwandelt diese Ernährungsform unseren Organismus doch in eine Fettverbrennungsmaschine und bekämpft dabei gleichzeitig auf eindrucksvolle Weise die größten Volkskrankheiten wie Arteriosklerose, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Adipositas und anderes. Die Tatsache, dass unser Organismus zur Ketogenese fähig ist, hat unseren Vorfahren in der evolutionsgeschichtlichen Entwicklung das Überleben gesichert. Deshalb muss Ketose als ein absolut physiologischer Vorgang verstanden werden. Dieses Buch liefert dem Leser nicht nur ausführliche Hintergrundinformationen, sondern geht auch auf Besonderheiten und wissenschaftliche Aspekte der Ketose ein. Es schafft so ein komplexes Verständnis des Themas und erleichtert den Weg zu einer umfassenden, selbstständigen und erfolgreichen Ernährungsumstellung.

CDs

Alte Freunde: Zwei alte Schulfreunde. Craig war früher der charismatische Anführer, zu dem alle aufschauten und der zum Rockstar avancierte. Alan stand stets im Abseits, war Mitläufer. Dreißig Jahre später haben sich die Vorzeichen radikal geändert. Alan ist erfolgreicher Gourmetkritiker und Bestsellerautor, während sich Craig als Obdachloser auf Londons Straßen rumtreibt. Das Schicksal führt die beiden wieder zusammen. Alan greift seinem alten Freund unter die Arme und versucht ihn wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und bald ist nichts mehr so wie es war.

Tschaikowsky – Der Wille zum Glück – Eine Hörbiografie: Der Wille zum Glück bestimmte den Lebensweg und das Schaffen des großen russischen Komponisten Peter I. Tschaikowsky, auch wenn er mit diesem Motto nicht immer ans Ziel zu gelangen vermochte. Der Titel der Hörbiografie von Jörg Handstein greift jenes Lebensmotto auf und füllt es mit der ergreifenden Lebens- und Überlebensgeschichte Tschaikowskys und natürlich mit seiner beeindruckenden Musik. Neun Tage nach der Uraufführung seiner sechsten Symphonie am 16. Oktober 1893 war Tschaikowsky tot…

Löwen am Nordpol: Vom Stochern in der Asche: Doch nicht nur daran, auch die Musik umweht etwas Besonderes: hier wird kein glattgebügelter Mainstream geboten wie er es sich derzeit in der deutschen Indieszene bequem zu machen droht, sondern größtenteils dreist ins Ohr gehender Lärm, zu dem man eigentlich sofort irgendwohin fahren möchte. Energisch, schnörkellos und direkt auf den Punkt, klingen die Berliner mitunter amerikanischer als so manch amerikanische Band in den 90ern.

My Star Frank Duval: Die besten Lieder von Frank Duval.

Für mich ist Glück… von Hansi Hinterseer: … ein Sonnenstrahl, der den Regentag zum Leuchten bringt. Musik kann so ein Lichtblick sein, der uns ins Herz scheint. Oder wenn die Liebe uns anlacht. Wir nehmen eine Auszeit, um den Augenblick zu genießen. Mit Hansi Hinterseer und den 15 Titeln seiner neuen Album-CD Für mich ist Glück … .

Ein Teil von mir (Geschenk-Edition) von Semino Rossi: Am 23. Juni 2017 hat der wohl erfolgreichste männliche Schlagerstar der letzten 15 Jahre sein neues Album „Ein Teil von mir“ veröffentlicht. Es war dies der Startschuss der Zusammenarbeit zwischen Semino Rossi und Ariola, dem traditionsreichsten Schlagerlabel Deutschlands. Das Album landete auf Platz 1 der österreichischen, Platz 2 der Schweizer und Platz 4 der deutschen Album-Charts ein sensationeller Erfolg!

Möge die Straße von Die Priester: Pater Vianney Meister, Abt Rhabanus Petri und dem Wiener Diözesanpriester Andreas Schätzle veröffentlichen als Die Priester ihr mittlerweile viertes Album. Das musikalische Projekt, das der Abtprimas Notker Wolf und der Zisterziensermönch Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz entwickelten, konnte bereits auf den ersten drei Album Veröffentlichungen durch die musikalische Mischung aus Pop- und klassischer Musik, gepaart mit deutschsprachigen kirchlichen Texten, eindrucksvoll und auch kommerziell erfolgreich auf sich aufmerksam machen.

Kapitel 1 von Herzdame: Österreichs funkelnder neuer musikalischer Exportschlager heißt Herzdame und ist vor allem eins: Ungewöhnlich! Wer sich durch ihre sechs Singles – darunter auch ihr österreichischer Chart-Hit »Dunkle Seite« (24 Wochen TOP 75 / TOP 3-Notierung) – und drei Clips (»Prolog 2015«, »Nimm deine Liebe«, »Dunkle Seite«) geklickt hat, wird überrascht, verstört und begeistert zugleich sein.

PC-Spiele

Maze™: Proband 360: Sind Sie bereit für ein brandneues Abenteuer der düsteren Art? Ein nervenaufreibender Thriller der Superlative erwartet Sie in Maze™: Proband 360. Ohne jegliche Erinnerung an das, was vorher passiert ist, wachen Sie in einem seltsamen Raum auf. Noch bevor Sie sich zusammenreißen können, teilt Ihnen eine unheimliche Kinderstimme mit, dass Sie sich einem Test unterziehen müssen. Sie werden vor ein grausames Labyrinth gesetzt, und schnell wird Ihnen klar, dass der Preis für das Versagen Ihr Leben ist. Doch nur Sie können es schaffen, heil aus diesem Labyrinth herauszukommen und Sich durch die merkwürdige Stadt dahinter zu kämpfen. Ein dunkles und schreckliches Geheimnis verbindet die beiden und es zu lüften ist Ihre einzige Chance.

Wie ihr seht ist da eine ganze Menge zusammengekommen. Ich kann euch sagen, krank zu sein ist richtig blöde, ich lag fast nur rum und konnte kaum etwas genießen. Gott sei dank bin ich bis zu meinem Geburtstag gestern halbwegs fit geworden und ich bin jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Nur der Husten ist schwer loszubekommen. Bleibt gesund und schaut euch ruhig mal diese Produkte an.