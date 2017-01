Ich schlafe jetzt tief und fest: Coaching und positive Selbstsuggestionen: Einschlafen wird jetzt ganz leicht! Viele Menschen haben Probleme beim Einschlafen oder es gelingt Ihnen nicht durchzuschlafen. Stattdessen liegen Sie Nacht für Nacht wach im Bett. Doch das lässt sich ändern! Lernen Sie mit diesem Hörbuch, was Sie ab heute tun können, um ganz leicht einzuschlafen und dann wirklich durchzuschlafen. Marc A. Pletzer erklärt Ihnen eine Reihe konkreter Maßnahmen, die auch Sie leicht und einfach in Ihrem Alltag umsetzen können. Hinzu kommt eine ganz besondere Entspannungsmeditation, die Sie einfach jeden Abend vor dem Schlafen hören. Es ist so leicht! Gönnen Sie sich und Ihrem Körper diese wirklich ausgezeichnete Erholung.

Es ist ja bewiesen, dass manche Menschen eben leichter zugänglich für Selbstsuggestionen und/oder Hypnotisieren sind. Ich weiß beispielsweise, dass dem bei mir nicht so ist, ich kenne aber wieder Menschen, die total daran glauben und bei solcher Art Menschen bin ich mir sicher, könnte auch diese CD klappen. Das muss man sich aber bewusst machen, dass das nicht bei jedem klappt, man muss sich schon drauf einlassen. Allerdings kostet diese CD auch nicht viel Geld, man könnte es einfach mal ausprobieren. Ich bin dagegen immer etwas skeptisch, fand diese Box aber ganz gut, denn es war ein kleines Lavendelkissen dabei. Gut, Lavendel kann man sich auch so irgendwo kaufen und in ein Kissen nähen oder aufs Kopfkissen packen, so hat man es aber einfach mit dabei. Lavendel ist ja bekannt dafür, dass es beruhigt zudem finde ich riecht es so gut. Ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit dem Schlafen, aber das Lavendelkissen nutze ich dennoch, es ist einfach shön, ich kann es kaum beschreiben. Probierts einfach mal aus, auch wenn ihr Schlafstörungen habt, wie gesagt, probieren kann man es bei dem Preis einfach mal.