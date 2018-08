Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit!: Drei Geschichten, die stark machen ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 15. August 2018.

Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit!: Hannah und Charlotte spielen im Garten, als ein netter Mann vorbeikommt, der von seinen Hundewelpen erzählt. Zu gerne würde Hannah die Hündchen sehen. Natürlich weiß sie, dass sie nicht weggehen darf, aber es ist ja nur auf einen Sprung. Doch schon nach ein paar Schritten merkt sie, dass etwas nicht stimmt … Diese und zwei weitere Geschichten vom Neinsagen und Starksein zeigen Kindern, wie sie sich in Alltagssituationen richtig verhalten, und machen sie selbstbewusst und stark.

Diese CD solltet ihr für eure Kinder kaufen, unbedingt. Ich habe erst kürzlich im Radio gehört, dass alleine bei uns in Niedersachsen über 7000 Fälle von Kindesmissbrauch bekannt geworden sind im letzten Jahr. Das ist viel zu viel, man muss seine Kinder aufklären. Das typische „Geh nicht mit fremden mit“ ist nur ein Teil davon. Man muss seine Kinder aufklären, dass sie nichts machen sollen was sie nicht möchten und wie sie in den verschiedenen Situationen vernünftig reagieren. Mit dieser CD schafft man das, denn diese CD zählt allerhand Entscheidungen vor, wie Kinder sich verhalten sollten und bevor richtig aufgeklärt wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Kinder selbst mitzuraten wie sie entscheiden würden, dann kommt die Aufklärung warum und wie man in verschiedenen Situationen handeln sollte. Dadurch lernen Kinder nein zu sagen, das kann Gold wert sein, ich kann euch wirklich nur raten euch diese CD zuzulegen.

9,0 von 10 Hundewelpen