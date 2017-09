Ich kam, sah und reanimierte: Geschichten vom Leben und Sterben ist ein Buch von Schwarzkopf & Schwarzkopf aus dem Jahr 2017.

Ich kam, sah und reanimierte: Geschichten vom Leben und Sterben: Zum zweiten Mal gewährt Falk Stirkat Einblicke in den Alltag deutscher Notfallmediziner: Nach dem Erfolg von ICH KAM, SAH UND INTUBIERTE schildert er in diesem Buch weitere spannende, rasante und spektakuläre Einsätze als Notarzt.

Das Buch ist, ich will es mal vorweg sagen, herrlich erfrischend geschrieben. An den lustigen Stellen muss man irgendwie mitlachen, weil der Autor es schafft eben genau das was passiert ist gut rüberzubringen. Allerdings schafft er das auch bei weniger guten Geschichten und so hat man hier ein Buch bei dem man sehr lachen muss, aber auch eben ins Nachdenken kommt, aber auf jeden Fall auch ein Buch, dass einen herrlichen Querschnitt in die Arbeit eines Notarztes liefert, was total spannend war, denn sicher hat sich doch jeder mal gefragt „Was erlebt so ein Notarzt eigentlich alles“. Das Buch ist die Antwort darauf, die ich wirklich jedem mal empfehlen kann. Aber Vorsicht, es ist eben, wie gesagt, nicht alles nur lustig.

7,5 von 10 Notärzten