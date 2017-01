«Ich habe das Internet gelöscht!»: Aus dem Alltag eines IT-Dienstleisters: Wenn der Familienrechner den Geist aufgibt, beim Autohändler der Internetzugang nicht mehr funktioniert oder sich ältere Damen plötzlich ins Abenteuer Photoshop stürzen und dabei so munter wie schamfrei pikante Bilder öffnen, ist Computer-Experte Philipp Spielbusch zur Stelle. Dabei erlebt er Erstaunliches: Denn zu seinem Job gehört nicht nur die therapeutische Begleitung eines Verschwörungstheoretikers, der panische Angst vor dem großen Lauschangriff hat, sondern auch betreutes Klicken für cholerische Kunden, wenn sich am Rechner mal wieder – ganz ohne eigenes Zutun! – alles komplett verstellt hat. Ein schelmischer Blick auf die komplizierte Beziehung zwischen Mensch und Technik.

Ich bin ja selbst Fachinformatiker und habe mal im Kundendienst gearbeitet. So kenne ich diese Art von Geschichten, weil sie wirklich passieren, so unglaublich wie sie auch manches Mal klingen, ihr könnt euch nicht im entferntesten vorstellen, was man da alles erlebt. Das Buch hat einige sehr lustige Geschichten parat, zb. der Mann mit den Spammails, bei denen die Frau denkt er betrügt sie, fand ich extrem witzig und musste lachen, was bei Büchern eher selten der Fall ist. Mir ist mal was ganz ähnliches passiert und ja, jeder kann Spammails bekommen ohne großes zutun, wer aber dutzende Mails jeden Tag mit Sexspam bekommt, der hat auch… lasses wir es mal so stehen, ich kann euch empfehlen einfach selbst mal in dieses Buch zu schauen, es lohnt sich sehr, es ist sehr lustig.