Ich bring dich um!: Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft ist ein Buch aus dem Ecowin Verlag von 2017.

Ich bring dich um!: Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft: Ein Mann rast mit dem Lkw in eine Menschenmenge, eine Schülerin legt in ihrem Zimmer ein Waffenarsenal an, ein Altenpfleger tötet seine Patienten. Woher kommt der Hass?

Nahlah Saimeh weiß, dass aus scheinbar »normalen« Menschen Mörder werden können, dass die Anlage zur Gewalt in jedem steckt, und was das für eine immer brutaler werdende Gesellschaft bedeutet. Als forensische Psychiaterin kennt die Autorin die verschiedensten Arten von Gewalt. In faszinierenden Fallbeispielen spannt sie den Bogen von Gewalt im sozialen Umfeld bis zu Gewalt und Terror im öffentlichen Raum und regt jeden dazu an, an, sich zu fragen, wo er selbst steht.

Dies Buch fand ich richtig gut, denn der Autor hat ja auch recht. Ich selbst denke schon immer, dass der Mensch ansich erst einmal schlecht und böse ist, das steckt in jedem drinnen, das ist ein Teil der Evolution und dieses Böse kann man leicht beeinflussen. Terroristische Organisationen haben es daher leicht immer wieder neue Anhänger zu finden. Ich denke auch das wird nie wirklich aufhören, denn gegen diesen Teil der Evolution, der in uns steckt kann man kaum etwas machen.

7,5 von 10 hasserfüllten Menschen