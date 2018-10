Ich bin schön … und bald ein bisschen schlanker ist ein Buch aus dem Verlag Oberstebrink vom 25. Juni 2018.

Ich bin schön … und bald ein bisschen schlanker: Junge Menschen sind in den Medien ständig von idealisierten Körperdarstellungen umgeben. „Model“ ist für viele junge Frauen ein Traumberuf. Nicht wenige fallen auf die Schlankheitsversprechen diverser Superdiäten herein. Doch gerade für den heranwachsenden Körper bergen Diäten auch große Gefahren. Ohne ausreichend Nährstoffe kann der Körper bleibende Schäden davontragen. Dr. Jorga weiß, wie Mädchen ihrem schlanken Körperideal näherkommen können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Durch ein ausgewogenes Ernährungs- und Bewegungsprogamm kann jeder schlank, fit und wunderschön werden.

Ich fand die Aufmachung von dem Buch mit den verschiedenen Schriftgrößen etwas gewöhnungsbedürftig, wird aber denke ich bei den jungen Mädels gut ankommen, weil es kreativ aussieht. Für mich etwas zu kreativ, aber es kommt ja auf den Inhalt an und der ist gelungen. Ich selbst habe zwei Stieftöchter in jungem Alter und das Thema Diät bzw. Schlankheitsideal ist immer irgendwie als Thema präsent. Für Mädchen, die einem Ideal näher kommen wollen wäre das Buch ideal, denn hier wird genau erklärt was man machen kann ohne seinen Körper einer Gefahr auszusetzen, denn im Wachstum kann so manche Diät gefährlich sein, wie dieses Buch weiß, daher meine Empfehlung für alle jungen Mädchen die vernünftig was für ihren Körper machen wollen.

7,5 von 10 funktionierenden Diäten