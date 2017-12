Ich bin der Fidel! ist ein Kinderbuch aus dem MEDU Verlag von 2017.

Ich bin der Fidel!: Fidel ist ein Kuscheltier. Pssssst, das hört der Fidel gar nicht gerne. So richtig ein Kuscheltier ist Fidel nämlich nicht. Die meisten Menschen sehen in ihm zwar nur ein Kuscheltier für Kinder. Aber: er lebt, ja er lebt, und zwar so richtig. Und er lebt nicht einfach nur, nach seinen eigenen Angaben hat er auch schon alles ERlebt . Fidel war schon fast überall, auf der ganzen Welt und noch viel viel weiter. Noch weiter? Geht das überhaupt? Lass dich überraschen.

Ich hatte schon eine Menge Kinderbücher vorliegen, viele sind süß gemacht, dieses auch ohne Zweifel. Viele eignen sich wunderbar zum vorlesen oder selbst lesen, wenn man in einem entsprechenden Alter ist. Dieses reiht sich dabei nahtlos in die Reihe ein, geht aber noch einen Schritt weiter nach vorn, indem es die Kinder animiert mitzumachen. Das ist so einfach wie genial, denn Fidel lispelt und man wird dazu angehalten alles im kursiven Text lispelnd zu lesen. Das ist wirklich genial und macht Kindern unglaublich viel Spaß. Deswegen kann ich dieses Buch sehr empfehlen, die Geschichte über Freundschaft ist dazu noch sehr gelungen. Rundum bekommt man hier ein tolles Kinderbuch.

8,5 von 10 lispelnden Mäusen