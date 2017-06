Icecool: Mit einem coolen Fingerschnipp bewegst du deinen Pinguin durch die Räume der Ice-School. Dein Ziel: Entweder alle Fische deiner Farbe einsammeln oder andere Pinguine zu fangen, bevor diese ihre Fische einsammeln können. Wie gut bist du im Schnippen? Denn nur mit der richtigen Technik schnippst du deinen Pinguin in die richtige Bahn und ergatterst die meisten Punkte für den Sieg.

Das ist mal ein Geschicklichkeitsspiel nach meinem Geschmack. Ehrlich gesagt ist das nicht einmal nur ein Spiel für Kinder, wir haben es auch so einige Male, ohne Kinder, gespielt. Alleine schon weil man mit etwas Geschick wirklich coole Trickshots hinbekommt, ich muss sogar gestehen, dass ich alleine etwas geübt habe, aber psst. Kinder begeistert das auch richtig, denn alleine das immer wieder probieren, das schnippen etc. das macht richtig Laune. Allerdings ist das Spiel bei den Temperaturen draußen eine Qual, denn da sieht alles so schön eisig aus. Spaß beiseite, gönnt euch das Spiel, es kostet nicht viel und begeistert.