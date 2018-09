I Feel Pretty ist ein Film mit u.a. Amy Schumer, Michelle Williams und Tom Hopper von Concorde Video aus dem Jahr 2018.

I Feel Pretty: Renee weiß sehr wohl wie es ist, gerade so knapper Durchschnitt in der Welt der Schönen zu sein. Doch ihr Selbstbild ändert sich buchstäblich schlagartig mit einem ungebremsten Sturz vom Fitnessrad: plötzlich sieht sie sich wunderschön, auch wenn ihre Umgebung das nicht genauso erkennt. Mit ganz neuem Selbstvertrauen klettert sie unerwartet auf der Karriereleiter einer Kosmetikfirma nach oben und gewinnt endlich den Respekt der von ihr so bewunderten Chefin Avery LeClaire. Doch was passiert, wenn sich die anfängliche Wirkung verflüchtigt und die Realität wieder einsetzt?

Ein toller, witziger und sehr zum Nachdenken anregender Film darüber wie man sich selbst sieht und wie man sich selbst lieben lernt. Ich fand das toll, denn heutzutage hat doch fast jeder irgendwie ein Problem mit sich selbst. Man ist nicht zufrieden, hier ein Speckröllchen oder da ne krumme Nase. Dennoch ist Selbstbewusstsein nicht abhängig vom Aussehen. Das ist leider viel zu wenigen wirklich klar. Dieser Film regt daher zum Nachdenken über das an und lässt uns schnell erkennen, dass jeder von uns etwas besonderes ist und das Dinge wie Erfolg nicht vom Aussehen abhängig sind, sondern vom Auftreten, was letztendlich jeder schnell ändern kann. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, ich fand den Film klasse und witzig war er auch noch.

9,0 von 10 dicken Bäuchen