I Can Only Imagine: Die wahre Geschichte hinter dem Erfolgshit und dem gleichnamigen Kinofilm ist ein Buch aus dem Verlag Grace today vom 12. Juli 2018.

I Can Only Imagine: Der Hit »I Can Only Imagine« der christlichen Band MercyMe hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt. Aber nur wenige wissen von dem Schmerz, der Erlösung und der Heilung, die zu diesem Lied inspiriert haben. Nun erzählt Bart Millard, preisgekrönter Musiker und Leadsänger von MercyMe, wie die Verwandlung seines Dads – von einem gewalttätigen Vater zu einem liebevollen Mann Gottes – einen göttlichen Funken in der Musikgeschichte gezündet hat. Lerne Barts Leben abseits der Öffentlichkeit kennen und blicke hinter die Kulissen des Kinofilms.

Entdecke dabei, wie Gott eine zerbrochene Familie heilte, Bart durch die Musik für seinen Dienst vorbereitete und die Worte in sein Herz schrieb, die sein Leben für immer verändern sollten. I Can Only Imagine lässt uns Zeuge von Gottes Gegenwart und seinen Plänen in Barts Leben werden – Pläne, die ständig überraschen und letztlich alles übertreffen, was Bart sich je hätte vorstellen können.

Die fesselnde Geschichte des Mannes, der den Song schrieb, der zur meistverkauften Single in der Geschichte der christlichen Musik wurde.